MOSKVA još nije dobila nikakve signale o rezultatima pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima.

Foto printskrin YouTube/Military TV

Prema njegovim rečima, pre organizacije nove runde pregovora o Ukrajini treba se upoznati sa rezultatima kontakata Vašingtona sa Kijevom uz učešće Brisela.

-Pre svega, moramo se upoznati sa onim što će proisteći kao rezultat pregovora koje Amerikanci i Ukrajinci vode uz učešće Evropljana, istakao je Peskov na pitanje kada treba očekivati sledeću rundu pregovora između Rusije i SAD o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Portparol je naglasio da učešće Evropljana u diskusiji o rešavanju ukrajinskog sukoba u smislu prihvatljivosti ne sluti ni na šta dobro.

U ponedeljak su završeni dvodnevni pregovori o ukrajinskom rešenju uz učešće specijalnog izaslanika predsednika SAD Stiva Vitkofa, zeta američkog lidera Džareda Kušnera i Vladimira Zelenskog. Prema izveštajima medija, strane su postigle dogovor o nizu pitanja, a Vitkof je najavio značajan napredak.

RAZMATRANjE AMERIČKOG MIROVNOG PLANA

Početkom decembra Vladimir Putin je u Kremlju primio specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta predsednika Sjedinjenih Država Džareda Kušnera. Strane su oko pet sati razgovarale o suštini američke mirovne inicijative, ali za sada nisu uspele da pronađu kompromisno rešenje.

Kako je kasnije izjavio ruski lider, Vašington je 27 tačaka prvobitnog plana podelio u četiri paketa i predložio da se o njima razgovara odvojeno. On je precizirao da je razmotren gotovo svaki od tih paketa, ali da postoje pitanja sa kojima se Moskva ne slaže.

S druge strane, Vladimir Zelenski je prošlog ponedeljka otputovao u Veliku Britaniju, gde je sa evropskim liderima razgovarao o američkom predlogu. Kako pišu ukrajinski mediji, nakon tog sastanka on je ponovo odbio da napravi ustupke u teritorijalnim pitanjima. Tramp je 12. decembra izrazio uverenje da šef kijevskog režima ne podržava mirovni plan.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć