Košarka

VELIKA POBEDA MAKABIJA: Dubaiju nije pomogao ni Aleksa Avramović, tim Odeda Kataša slavio na nezgodnom gostovanju

Filip Milošević

16. 12. 2025. u 19:12

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva savladali su Dubai na gostovanju sa 97:95.

ВЕЛИКА ПОБЕДА МАКАБИЈА: Дубаију није помогао ни Алекса Аврамовић, тим Одеда Каташа славио на незгодном гостовању

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Napadački perfektna utakmica u prvom poluvremenu za obe ekipe, međutim tu se Dubai ipak malo bolje snašao i na poluvreme otišao sa minimalnom prednošću.

Ipak, u trećoj deonici Makabi je prelomio rezultat pošto je slavio sa 28:14 u tom periodu igre.

U poslednjih 10 minuta Dubai se vratio, imali su nerešen ishod, ali na tri sekunde do kraja Briset poentira i Makabi pobedu odnosi u Tel Aviv.

Najefikasniji su kod pobednika bili Hord sa 21, Sorkin sa 17 i Lojd sa 14 poena. U redovima Dubaija Mekinli Rajt je brojao do 26, Anderson je imao 18, a srpski reprezentativac Filip Petrušev 15 poena. Avramović je meč okončao sa dva poena i dve asistencije za 10 minuta.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLJEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: Snažan i odlučan karakter!

VLADIMIR PUTIN JE ODUŠEVLjEN! Ruski predsednik se vanredno oglasio: "Snažan i odlučan karakter!"