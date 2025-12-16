VELIKA POBEDA MAKABIJA: Dubaiju nije pomogao ni Aleksa Avramović, tim Odeda Kataša slavio na nezgodnom gostovanju

Košarkaši Makabija iz Tel Aviva savladali su Dubai na gostovanju sa 97:95.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Napadački perfektna utakmica u prvom poluvremenu za obe ekipe, međutim tu se Dubai ipak malo bolje snašao i na poluvreme otišao sa minimalnom prednošću.

Ipak, u trećoj deonici Makabi je prelomio rezultat pošto je slavio sa 28:14 u tom periodu igre.

U poslednjih 10 minuta Dubai se vratio, imali su nerešen ishod, ali na tri sekunde do kraja Briset poentira i Makabi pobedu odnosi u Tel Aviv.

Najefikasniji su kod pobednika bili Hord sa 21, Sorkin sa 17 i Lojd sa 14 poena. U redovima Dubaija Mekinli Rajt je brojao do 26, Anderson je imao 18, a srpski reprezentativac Filip Petrušev 15 poena. Avramović je meč okončao sa dva poena i dve asistencije za 10 minuta.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“