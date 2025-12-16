VELIKA POBEDA MAKABIJA: Dubaiju nije pomogao ni Aleksa Avramović, tim Odeda Kataša slavio na nezgodnom gostovanju
Košarkaši Makabija iz Tel Aviva savladali su Dubai na gostovanju sa 97:95.
Napadački perfektna utakmica u prvom poluvremenu za obe ekipe, međutim tu se Dubai ipak malo bolje snašao i na poluvreme otišao sa minimalnom prednošću.
Ipak, u trećoj deonici Makabi je prelomio rezultat pošto je slavio sa 28:14 u tom periodu igre.
U poslednjih 10 minuta Dubai se vratio, imali su nerešen ishod, ali na tri sekunde do kraja Briset poentira i Makabi pobedu odnosi u Tel Aviv.
Najefikasniji su kod pobednika bili Hord sa 21, Sorkin sa 17 i Lojd sa 14 poena. U redovima Dubaija Mekinli Rajt je brojao do 26, Anderson je imao 18, a srpski reprezentativac Filip Petrušev 15 poena. Avramović je meč okončao sa dva poena i dve asistencije za 10 minuta.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TOTALNI ŠOK U HUMSKOJ! Fudbalski klub Partizan suspendovan do leta 2027. godine
16. 12. 2025. u 13:06
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)