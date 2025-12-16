AMERIČKO-KINESKA SARADNJA: Zaplenjeno 430 kilograma kokaina
KINESKO Ministarstvo javne bezbednosti (MPB) saopštilo je danas da su kineske službe za borbu protiv narkotika, postupajući na osnovu informacija američke Agencije za suzbijanje narkotika (DEA), zaplenile 430 kilograma kokaina, preneli su danas kineski mediji.
Droga je otkrivena 26. novembra u sumnjivom međunarodnom kontejneru u luci u Šenženu, u južnoj kineskoj provinciji Guangdong i o tom slučaju se i dalje vodi istraga, prenosi portal Globatimes.cn.
Kinesko ministarstvo je 5. decembra saopštilo da će Kina sarađivati sa SAD na ključnim globalnim pitanjima vezanim za borbu porotiv narkotika na osnovu principa jednakosti i uzajamnog uvažavanja.
Portparol MPB-je istakao da je saradnja sa američkim službama za borbu protiv narkotika dala značajne rezultate, prenela je ranije agencija Sinhua.
(Tanjug)
