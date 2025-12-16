Svet

AMERIČKO-KINESKA SARADNJA: Zaplenjeno 430 kilograma kokaina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 12. 2025. u 19:21

KINESKO Ministarstvo javne bezbednosti (MPB) saopštilo je danas da su kineske službe za borbu protiv narkotika, postupajući na osnovu informacija američke Agencije za suzbijanje narkotika (DEA), zaplenile 430 kilograma kokaina, preneli su danas kineski mediji.

АМЕРИЧКО-КИНЕСКА САРАДЊА: Заплењено 430 килограма кокаина

Foto: Novosti

Droga je otkrivena 26. novembra u sumnjivom međunarodnom kontejneru u luci u Šenženu, u južnoj kineskoj provinciji Guangdong i o tom slučaju se i dalje vodi istraga, prenosi portal Globatimes.cn.

Kinesko ministarstvo je 5. decembra saopštilo da će Kina sarađivati sa SAD na ključnim globalnim pitanjima vezanim za borbu porotiv narkotika na osnovu principa jednakosti i uzajamnog uvažavanja.

Portparol MPB-je istakao da je saradnja sa američkim službama za borbu protiv narkotika dala značajne rezultate, prenela je ranije agencija Sinhua.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona

"NEIZDRŽIVO, TRETIRALI SU ME KAO SMEĆE" Ispovest bivše sjuardese iz privatnih aviona