PENZIONERKA IZ ZEMUNA KORISTI E-RAČUN I ČUVA VREME, NOVAC I PRIRODU: Umesto u poštanskom, račun za struju u elektronskom sandučetu

Iz dana u dan sve manje ljudi proverava poštansko sanduče u potrazi za računom za električnu energiju. Više od 426.000 građana već je prešlo na elektronski račun i svi oni ukoliko ga plate do 20. u mesecu ostvaruju pravo na popust od 7 odsto.

Foto: Danilo Mijatović

Vesna Karaklić iz Zemuna je jedna od onih koji su odlučili da papirni račun za električnu energiju zamene elektronskim. Sada umesto u poštansko, račun stiže u elektronsko sanduče i to mnogo ranije nego da čeka poštara.

- Osim lagodnosti koju sa sobom nosi e-račun, za kućni budžet značajan je i popust koji „Elektroprivreda Srbije“ daje za njegovo plaćanje do 20. u mesecu - kaže Vesna. - Elektronski račun je zaista jednostavna, brza i efikasna usluga i svima bih ga preporučila. Sa njim je sada popust 7 umesto 5 odsto, ako ga platimo do 20. u mesecu. Inače plaćam struju preko trajnog naloga, jer znate kakvi smo mi penzioneri, prvo računi pa sve ostalo. I sestri sam aktivirala e-račun i pokazala kako se koristi.

Vesna, koja je inače 400.000 korisnik e-računa „Elektroprivrede Srbije“, dodaje da je imala još jedan motiv da papirni račun ostavi u prošlosti.

Foto: Danilo Mijatović

– Na ovaj način čuvamo i naše drveće i našu prirodu, to moramo imati na umu – kaže penzionerka Vesna Karaklić.

U veku sve glasnije brige za zaštitu životne sredine svako drvo je važno, pa je i smanjenje upotrebe papira jedan od imperativa. Malim koracima svako od nas može dati svoj doprinos, zato digitalizaciju usluga kupcima EPS vidi kao način da zajedno s potrošačima doprinese očuvanju životne sredine, navode iz te kompanije.

- Građani mogu da se opredele za elektronski račun na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji „EPS Uvid u račun“, na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a – kažu u ovoj kompaniji i još jednom podsećaju da građani koji izabrali e-račun i izmire ga, na bilo koji način, do 20. u mesecu ostvaruju popust od 7 odsto.