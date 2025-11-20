ISPRAVNO 97 ODSTO NAMIRNICA: Šta je pokazao monitoring bezbednosti hrane u Srbiji
REZULTATI najnovijeg monitoringa bezbednosti hrane u Srbiji pokazuju da se ogromna većina proizvoda koje svakodnevno jedemo - od hleba i testenina, preko bobičastog voća, do začina i ulja nalazi u okviru propisanih vrednosti. Poljoprivredna inspekcija je tokom 2025. godine uzorkovala 350 proizvoda širom zemlje, a čak 341 je bio u potpunosti ispravan.
Resorni ministar Dragan Glamočić istakao je da ovi rezultati pokazuju da Srbija ima stabilan sistem kontrole hrane, ali i da oprez mora ostati stalan.
- Ohrabruje nas što je više od 97 odsto uzoraka ispravno – kaže ministar. - To znači da naši proizvođači poštuju standarde, da je sistem kontrole efikasan i da građani mogu da imaju poverenje u hranu koju kupuju. Ali naš posao tu ne staje. Nastavićemo sa pojačanim nadzorom u segmentima gde smo uočili rizike, jer je bezbednost hrane osnovna linija odbrane zdravlja potrošača.
Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede kontrole su obuhvatile hranu koju svako domaćinstvo redovno kupuje: keks i pecivo, kukuruz i žitarice, zamrznute maline i kupine, borovnice i jagode, suve smokve i šljive, orahe i kikiriki, mlevenu crvenu papriku, biber, suncokretovo i maslinovo ulje, čajeve, čokoladu i sokove.
Upravo u tim proizvodima najčešće se otkrivaju problemi ako ih ima, pa je zato monitoring usmeren na najvažnije rizike - mikotoksine, ostatke pesticida, teške metale, akrilamid, pirolizidinske alkaloide i druge štetne supstance.
Od devet uzoraka koji nisu prošli kontrolu, najveći broj je pao na istim preprekama kao i prethodnih godina: aflatoksin B1, povećan kadmijum, ostaci pesticida, akrilamid ili pirolizidinski alkaloidi. Sva sporna roba uklonjena je iz prodaje, a inspekcija je detaljno proverila i proizvođače. U jednom slučaju proizvod je proglašen nebezbednim i odmah je sprovedena puna zakonska procedura.
Iako su rezultati uglavnom dobri, analize pokazuju da poseban oprez ostaje neophodan kod bobičastog i sušenog voća, kao i kod začina i nekih proizvoda od žitarica. Upravo tu, prema rečima inspekcije, i minimalna promena uslova u proizvodnji može da dovede do odstupanja. Zato će, kako je istaknuto, kontrola u tim segmentima biti nastavljena pojačanim tempom.
U saopštenju se navodi da je ove godine monitoring jasno pokazao da sistem funkcioniše, da većina proizvođača odgovara na visoke standarde, ali i da se rizici moraju stalno držati pod lupom - zbog zdravlja svih nas koji te proizvode svakodnevno stavljamo na sto. (Tanjug)
