"FARAONI" NA KRILIMA SALAHA: Zvezda Liveprula strelac dve trećine golova za Egipat na ovom AFKON-u

EGIPAT se sastaje sa ekipom Benina u borbi za četvrtfinale Afričkog kupa nacija.

Foto: AP

Egipat je u grupnoj fazi osvojio sedam bodova i primio svega jedan gol na Kupu afričkih nacija, što ga u osmini finala stavlja u ulogu izrazitog favorita protiv Benina.

„Faraoni“ su bez većih problema prošli kroz uvodnu fazu takmičenja i u ponedeljak bi trebalo da potvrde kvalitet i izbore plasman među osam najboljih selekcija.

Rekorderi po broju trofeja, koji su poslednju od ukupno sedam titula osvojili 2010. godine, obezbedili su prvo mesto u grupi kolo pre kraja. I pored značajne rotacije u sastavu, Egipat je u poslednjem meču uspeo da odigra 0:0 protiv Angole i bez stresa dočeka nokaut fazu.

Benin je u grupi zabeležio jednu pobedu i dva poraza, a najveći problem "geparda" predstavlja neefikasnost.Postigli su samo jedan gol u poslednjih pet utakmica, što je nedovoljno za ozbiljniji rezultat protiv defanzivno izuzetno stabilne selekcije Egipta.

U takvim okolnostima, pobeda Egipta bez primljenog gola nameće se kao najlogičniji scenario.

Trijumf rezultatom 3:0 deluje kao realna opcija, s obzirom na razliku u kvalitetu i formu oba tima. Iako ekipa Hosama Hasana nije bila preterano efikasna u dosadašnjem toku turnira, Benin je u tri od poslednjih pet utakmica primao najmanje tri gola. Kako je reč o eliminacionoj fazi, ukoliko zaostatak bude ranije napravljen, Benin neće imati luksuz da se brani, što otvara prostor za kasne pogotke Egipta.

Posebnu pažnju privlači Mohamed Salah, koji je postigao gol na oba dosadašnja nastupa na turniru. On je zaslužan za dve trećine ukupnih golova Egipta na ovom Kupu afričkih nacija i predstavlja najizglednijeg kandidata za pogodak i u ovom susretu.

NAŠ TIP Sigurica: 1 (kvota 1,45)



Vredi pokušati: Mohamed Salah postiže gol (kvota 2,10) Realno: 1&NG (kvota 1,95)Vredi pokušati: Mohamed Salah postiže gol (kvota 2,10) BET BILDER: 1&NG&3+&Salah strelac gola (kvota 6,50)