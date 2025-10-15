Ekonomija

"SITUACIJA POSTAJE OZBILJNA" SAD gube 15 milijardi dolara dnevno

MINISTAR finansija SAD Skot Besent rekao je da ekonomija zemlje gubi 15 milijardi dolara dnevno zbog zatvaranja.

- Situacija postaje ozbiljna, počinje da utiče na realnu ekonomiju - rekao je Besent u intervjuu za Foks biznis.

Ranije je objavljeno da bi zatvaranje u Americi moglo da traje nekoliko nedelja i da izazove štetu od desetina milijardi dolara. 

