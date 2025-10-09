Masovna kupovina od strane „kitova“ se nastavlja dok Bitcoin Hyper eksplodira na 22 miliona dolara

Od prelaska granice od 21 milion dolara tokom vikenda, Bitcoin Hyper (HYPER) – najbrži Bitcoin Layer-2 lanac – već je u ponedeljak premašio 22 miliona dolara prikupljenih sredstava.

Glavni pokretač ovog rasta je kontinuirana akumulacija od strane krupnih investitora („kitova“). Njihova velika potražnja za HYPER tokenima postala je jasan trend u poslednjih nedelju dana, što pokazuje rastuće poverenje među investitorima s dubokim džepom.

Ova konstantna kupovina pokazuje da „kitovi“ u Bitcoin Hyper-u vide potencijalno ogroman projekat, a njihov uzastopni FOMO (strah od propuštanja) signalizira očekivanja mnogo većeg pomaka – naročito nakon završetka pretprodaje.

Za male investitore, činjenica da „kitovi“ kupuju predstavlja jasan znak da trenutna cena može biti jedna od najpovoljnijih tačaka za ulazak.

Trenutno se HYPER može kupiti po ceni od 0,013075 dolara po tokenu, a tekuća pretprodajna runda završava se za manje od 29 sati ili kada cilj od 22,4 miliona dolara bude dostignut – šta god se prvo desi.

Cena je juče iznosila 0,013065 dolara, što znači da se novi rast cene može očekivati u narednim satima.

„Kitovi“ dodaju milione u HYPER dok Bitcoin Hyper obara četiri finansijska rekorda u jednoj sedmici

Tokom proteklih sedam dana, Bitcoin Hyper je oborio više rekorda zaredom. Od 18,8 miliona dolara 29. septembra, projekat je do ponedeljka premašio 19, 20, 21 i konačno 22 miliona dolara. To znači 3,3 miliona dolara novog kapitala u samo jednoj nedelji.

Svaki od ovih skokova bio je potpomognut ulaskom velikih investitora. Prošle nedelje, jedan „kit“ kupio je 24,6 miliona HYPER u vrednosti od 327.000 dolara. Ubrzo potom, još dva „kita“ zajedno su kupila 25,65 miliona HYPER u vrednosti od 333.000 dolara.

Tokom vikenda usledila je još veća kupovina – 42,2 miliona HYPER vrednih 560.000 dolara – a u ponedeljak, kada je Bitcoin Hyper bio na 21,6 miliona dolara prikupljenih sredstava, isti investitor (adresa 0xDd00D150C7a38aA26b590De42e31C7086F494669) dodao je još 20 miliona HYPER, vrednih 273.000 dolara.

Sve ovo jasno pokazuje obrazac – oni koji imaju uvid i podatke pozicioniraju se rano za ono što bi moglo postati jedan od najuticajnijih projekata u sledećoj fazi Bitcoina, naročito u razvoju hibridnih Layer-2 aplikacija koje kombinuju brzinu Solane sa sigurnošću Bitcoina.

Kako Bitcoin Hyper kombinuje brzinu i sigurnost bez žrtvovanja decentralizacije

Najveći izazov u dizajnu blokčejna jeste balans između sigurnosti, decentralizacije i brzine. Kada mreža daje prednost sigurnosti i decentralizaciji, često žrtvuje skalabilnost. S druge strane, ako se fokusira na brzinu i veliki protok transakcija, gubi deo sigurnosti ili decentralizacije.

Ethereum je napravio veliki napredak pomoću Layer-2 rešenja poput Optimism, Arbitrum i zkSunc, koja povećavaju skalabilnost uz zadržavanje sigurnosti osnovnog sloja. Međutim, većina ovih mreža i dalje se oslanja na EVM (Ethereum Virtual Machine), koji transakcije obrađuje sekvencijalno – jednu po jednu – što ograničava brzinu.

Za aplikacije koje zahtevaju masovnu upotrebu potrebni su brzina, efikasnost i visok protok podataka – upravo ono što Bitcoin Hyper može da postigne.

Zahvaljujući Solana Virtual Machine (SVM) sistemu, koji omogućava istovremenu obradu više transakcija, Bitcoin Hyper može da obradi hiljade transakcija u sekundi, daleko više od EVM-a.

Ali brzina nije dovoljna bez sigurnosti. Zato se izvršni sloj Bitcoin Hyper-a oslanja na Bitcoin-ov osnovni lanac, najdecentralizovaniju i najsigurniju mrežu koja postoji.

Ova kombinacija čini Bitcoin Hyper spojem najboljeg iz oba sveta, i upravo zbog toga investitori sve više prate njegov rast.

Bitcoin Hyper će stvoriti realnu potražnju za BTC

Nova generacija aplikacija koja bi mogla nastati iz Bitcoin Hyper mreže mogla bi se razviti brzo, jer su alati za razvoj već poznati većini blokčejn programera.

Razvijači mogu koristiti Rust SDK i API-je, slične onima koji se koriste na Solani, što ubrzava učenje i implementaciju.

Ako usvajanje zaživi, deo Bitcoin zaliha biće zaključan u Canonical Bridge-u, čime bi se smanjila ponuda u opticaju i potencijalno povećala vrednost preostalog BTC-a.

Posebnost ovog sistema je što zaključani Bitcoin nije neaktivan – njegova umotana verzija (wrapped BTC) koristi se u novim Bitcoin Hyper aplikacijama kao sredstvo plaćanja u DeFi, gejmingu i realnim tokenizovanim sredstvima (RWA).

Kretanjem tog wrapped BTC-a kroz mrežu stvara se potražnja zasnovana na upotrebi, pretvarajući Bitcoin iz pasivne imovine u aktivno korišćenu komponentu on-chain ekonomije.

Čak i ako bi samo 1% Bitcoin-ove ukupne ponude ušlo u Bitcoin Hyper, to bi predstavljalo desetine milijardi dolara dok se BTC približava vrednosti od 130.000 dolara.

U tom kontekstu, investitori akumuliraju HYPER tokene, često ih nazivajući „2.0“, jer je token direktno povezan sa rastom mreže. HYPER pokreće naknade za gas, staking i upravljanje ekosistemom, obezbeđujući njegovu stabilnost i funkcionalnost.

Zbog ove povezanosti između Bitcoin likvidnosti i dizajna Bitcoin Hyper-a, projekat je privukao pažnju medija kao što su 99Bitcoins, Cryptonews, kao i influensera poput CryptoTV i Cilinix Crypto.

Može li 23 miliona biti dostignuto ove nedelje?

S obzirom na to što Bitcoin Hyper gradi, nije iznenađenje što pretprodaja i dalje beleži snažan rast.

Pitanje je sada – da li će projekat dostići 23 miliona dolara do kraja nedelje?

Sudeći po tempu rasta, taj scenario deluje vrlo verovatno. Međutim, kako finansiranje ubrzava, treba imati na umu da ova rana faza neće trajati zauvek – kada cilj bude dostignut, pretprodaja se zatvara.

Dok još ima vremena da se HYPER kupi po pretprodajnim cenama, investitori mogu kupovati direktno preko zvanične Bitcoin Hyper veb-stranice koristeći SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditnu karticu.

Novi vlasnici mogu odmah početi sa stakingom putem Bitcoin Hyper-ovog nativnog protokola, koji trenutno nudi 53% godišnji prinos (APY), sa gotovo milijardu HYPER tokena već uloženo.

Za najlakše upravljanje, Best Wallet – jedan od najboljih kripto novčanika na tržištu – već ima HYPER u odeljku „Upcoming Tokens“, olakšavajući kupovinu, praćenje i potraživanje tokena po završetku pretprodaje.

Ostanite povezani sa zajednicom Bitcoin Hyper na Telegramu i X (Twitter) za najnovije vesti i ažuriranja.

