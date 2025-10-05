Ekonomija

NASTAVIĆEMO DA KUPUJEMO ZLATO Vučić: Imamo 5,5 milijardi evra u plemenitom metalu

В. Н.

05. 10. 2025. u 22:47

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink najavio je da će se nastaviti sa kupovinom zlata za rezerve.

НАСТАВИЋЕМО ДА КУПУЈЕМО ЗЛАТО Вучић: Имамо 5,5 милијарди евра у племенитом металу

Foto: pexels.com

Kaže da kad 5,5 milijardi rezervi imamo samo u zlatu.

- Nastavićemo da kupujemo zlato. Rekli smo Kinezima da za zlato iskopano u Srbiji moramo da imamo popust i da nam prvo ponude - kaže on.

Ističe da ćemo zlato kupovati još u naredne dve godine zbog situacije u svetu.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (9)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKO REVOLUCIONARNO OTKRIĆE: Prvi svetski nuklearni kompleks sa zatvorenim gorivnim ciklusom

RUSKO REVOLUCIONARNO OTKRIĆE: Prvi svetski nuklearni kompleks sa zatvorenim gorivnim ciklusom