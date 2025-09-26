POSLE RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Amerikanci pomerili početak primene sankcija NIS za još 8 dana
KAKO "Novosti" saznaju posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Amerikanci pomerili početak primene sankcija NIS-u još za 8 dana.
Amerikanci su pomerili početak primene sankcija NIS-u za još osam dana.
Odluku su doneli posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Dakle, sankcije su ponovo odložene, sada do 8-9. oktobra.
Uskoro opširnije
