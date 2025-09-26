Ekonomija

POSLE RAZGOVORA SA VUČIĆEM: Amerikanci pomerili početak primene sankcija NIS za još 8 dana

В.Н.

26. 09. 2025. u 23:30

KAKO "Novosti" saznaju posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Amerikanci pomerili početak primene sankcija NIS-u još za 8 dana.

Novosti

Amerikanci su pomerili početak primene sankcija NIS-u za još osam dana.

Odluku su doneli posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Dakle, sankcije su ponovo odložene, sada do 8-9. oktobra.

