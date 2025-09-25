PENZIONERI SE RAZMILELI PO ŠUMAMA, ULAGANJE NULA, EVO ŠTA TRAŽE: Neko bi prošao pored toga, ne bi ni primetio da leži na zemlji
JESEN je pravo godišnje doba za šetnju po šumi, a od oktobra Hrvati će moći dodatno da zarade i sakupljanjem žireva.
Mnogi penzioneri slobodno vreme vole da provode u prirodi pa mogu da prihvate i poziv Hrvatskih šuma koje 1. oktobra započinju da preuzimaju sakupljene žireve. Usluga sakupljanja žira hrasta lužnjaka staje 2,50 evra po kilogramu, dok 2,70 evra vredi kilogram žireva hrasta kitnjaka.
Sakupljanje žireva zahteva vreme, ali je i zanimljivo, a moglo bi da zainteresuje penzionere koji slobodno vreme provode u prirodi. Penzioner Dalibor pre dve godine sakupio je čak sto kilograma žireva za samo pet dana.
Preuzimanje sakupljenog žira hrasta lužnjaka i hrasta kitnjaka obavljaće se na unapred određenim mestima preuzimanja.
– Svi zainteresovani treba da se obrate šumarima kako bi dobili dozvolu. Navedene cene predstavljaju bruto iznos.
(Kurir/Mirovina)
