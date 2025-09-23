"DANAS MOGU BITI SAMO PONOSAN" Mali nakon što je paviljon Srbije nagrađen u Osaki: Naš trud je primećen

MINISTAR finansija Siniša oglasio se nakon što je srpski paviljon u Osaki osvojio dve prestižne nagrade, ističući da one imaju veliki značaj.

Foto: Printskrin

- Paviljon Republike Srbije zvanično je najbolji mali paviljon na EXPO 2025 Osaka! Ovo je današnja odluka međunarodnog žirija i posetilaca koji su srpski paviljon proglasili najboljim malim paviljonom na Svetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka.

Naš paviljon dobio je i nagradu za najbolju tehnološku integraciju i danas mogu biti samo ponosan na uspeh našeg predstavljanja u Japanu, ponosan na sve što je videlo oko 900.000 posetilaca srpskog paviljona.

Čestitam celom timu koji je predano radio na predstavljanju naše zemlje na ovom velikom uspehu i svemu što su uradili za Srbiju.

Ove nagrade imaju još veći značaj, s obzirom na to da ovakav uspeh naši paviljoni nisu zabeležili još od učešća naše zemlje na EXPO 1900 u Parizu.

Predstavili smo se svetu sa inovativnim paviljonom, jednim od najzelenijih na izložbi, i dve godine uoči EXPO 2027 Beograd naš trud je primećen i zvanično nagrađen.

Ovo je velika motivacija za dalji rad, veliki podstrek da ćemo za samo dve godine celom svetu pokazati koliko smo napredovali, koliko smo promenili Srbiju i koliko zaslužujemo sve što dolazi! Idemo dalje - objavio je ministar na Instagramu.