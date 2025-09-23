Ekonomija

"DANAS MOGU BITI SAMO PONOSAN" Mali nakon što je paviljon Srbije nagrađen u Osaki: Naš trud je primećen

В. Н.

23. 09. 2025. u 13:24

MINISTAR finansija Siniša oglasio se nakon što je srpski paviljon u Osaki osvojio dve prestižne nagrade, ističući da one imaju veliki značaj.

ДАНАС МОГУ БИТИ САМО ПОНОСАН Мали након што је павиљон Србије награђен у Осаки: Наш труд је примећен

Foto: Printskrin

- Paviljon Republike Srbije zvanično je najbolji mali paviljon na EXPO 2025 Osaka! Ovo je današnja odluka međunarodnog žirija i posetilaca koji su srpski paviljon proglasili najboljim malim paviljonom na Svetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka.

Naš paviljon dobio je i nagradu za najbolju tehnološku integraciju i danas mogu biti samo ponosan na uspeh našeg predstavljanja u Japanu, ponosan na sve što je videlo oko 900.000 posetilaca srpskog paviljona.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Čestitam celom timu koji je predano radio na predstavljanju naše zemlje na ovom velikom uspehu i svemu što su uradili za Srbiju.

Ove nagrade imaju još veći značaj, s obzirom na to da ovakav uspeh naši paviljoni nisu zabeležili još od učešća naše zemlje na EXPO 1900 u Parizu.

Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!

Predstavili smo se svetu sa inovativnim paviljonom, jednim od najzelenijih na izložbi, i dve godine uoči EXPO 2027 Beograd naš trud je primećen i zvanično nagrađen.

Ovo je velika motivacija za dalji rad, veliki podstrek da ćemo za samo dve godine celom svetu pokazati koliko smo napredovali, koliko smo promenili Srbiju i koliko zaslužujemo sve što dolazi! Idemo dalje - objavio je ministar na Instagramu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPSTAJU DOMAĆE SORTE KOJE SU NA STRES NAVIKLE: Autohtone vrste prošle dug proces prirodne selekcije u različitim vremenskim uslovima
Ekonomija

0 0

OPSTAJU DOMAĆE SORTE KOJE SU NA STRES NAVIKLE: Autohtone vrste prošle dug proces prirodne selekcije u različitim vremenskim uslovima

NAGLE klimatske promene, koje su prisutne poslednjih desetak godina, vinogradarstvo su učinile posebno osetljivom granom agrara, jer blage zime, aprilski mrazevi, oluje praćene gradom i suša ostavljaju ozbiljne posledice na prinos i kvalitet grožđa, a samim tim i na vina. Rešavanje tog globalnog problema predstavlja dugoročan izazov i treba mu pristupiti veoma ozbiljno, kako bismo unapredili i vinarstvo i vinogradarstvo u našoj zemlji.

23. 09. 2025. u 12:30

VODIČ NOVOSTI: Šta nam je potrebno za legalizaciju - Svaki objekat biće precizno evidentiran i upisan na vlasnika
Ekonomija

0 8

VODIČ "NOVOSTI": Šta nam je potrebno za legalizaciju - Svaki objekat biće precizno evidentiran i upisan na vlasnika

NACRT Zakona o legalizaciji kojim bi čak 4,8 miliona "divljih" objekata trebalo da uđe u legalne tokove, naći će se na dnevnom redu Vlade Srbije u petak, a nakon toga biće upućen u skupštinsku proceduru. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je juče da se očekuje da zakon "Svoj na svome" stupi na snagu u oktobru.

23. 09. 2025. u 12:24

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro