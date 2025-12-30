Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SOMBORA: Saobraćaj obustavljen, puno policijskih patrola

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 12. 2025. u 19:45

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se večeras na putu Stapar-Sombor.

Prema prvim informacijama, zbog udesa je saobraćaj obustavljen u oba smera.

Na terenu je više policijskih patrola.

Stanje učesnika nije poznato, kao ni detalji saobraćajne nesreće.

