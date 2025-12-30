TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SOMBORA: Saobraćaj obustavljen, puno policijskih patrola
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se večeras na putu Stapar-Sombor.
Prema prvim informacijama, zbog udesa je saobraćaj obustavljen u oba smera.
Na terenu je više policijskih patrola.
Stanje učesnika nije poznato, kao ni detalji saobraćajne nesreće.
(Blic.rs)
