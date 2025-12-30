UDARNA VEST IZ LITVANIJE, STIGLA HITNA KOMANDA VOJSCI: Momentalno minirajte sve mostove na granici sa Rusijom i Belorusijom

LITVANRSKO Ministarstvo odbrane naredilo je da se mostovi na granicama sa Rusijom i Belorusijom pripreme za postavljanje eksploziva. Radovi su deo projekta „Baltička linija odbrane“, izvestio je LRT, pozivajući se na predstavnike ministarstva.

Foto: Profimedia

Prema izveštaju, mostovi će biti opremljeni „konstrukcijama za postavljanje eksploziva“. Konkretni mostovi i njihovi pristupni putevi biće odabrani na osnovu geografskih karakteristika područja i strateškog značaja objekata za odbrambeni sistem Litvanije.

Ministarstvo odbrane je takođe saopštilo LRT-u da je u pograničnim područjima već opremljeno nekoliko desetina mesta za skladištenje prepreka, uključujući i protivtenkovske. U toku su radovi na produbljivanju kanala za navodnjavanje.

Odluku o stvaranju Baltičke linije odbrane duž istočnih granica zemalja NATO-a donele su baltičke države početkom 2024. godine. Navedeni cilj projekta je priprema za moguću vojnu invaziju. U leto 2025. godine, Litvanija je postavila protivtenkovske „zmajeve zube“ na tri granična prelaza sa Belorusijom.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: