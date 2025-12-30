UDARNA VEST IZ LITVANIJE, STIGLA HITNA KOMANDA VOJSCI: Momentalno minirajte sve mostove na granici sa Rusijom i Belorusijom
LITVANRSKO Ministarstvo odbrane naredilo je da se mostovi na granicama sa Rusijom i Belorusijom pripreme za postavljanje eksploziva. Radovi su deo projekta „Baltička linija odbrane“, izvestio je LRT, pozivajući se na predstavnike ministarstva.
Prema izveštaju, mostovi će biti opremljeni „konstrukcijama za postavljanje eksploziva“. Konkretni mostovi i njihovi pristupni putevi biće odabrani na osnovu geografskih karakteristika područja i strateškog značaja objekata za odbrambeni sistem Litvanije.
Ministarstvo odbrane je takođe saopštilo LRT-u da je u pograničnim područjima već opremljeno nekoliko desetina mesta za skladištenje prepreka, uključujući i protivtenkovske. U toku su radovi na produbljivanju kanala za navodnjavanje.
Odluku o stvaranju Baltičke linije odbrane duž istočnih granica zemalja NATO-a donele su baltičke države početkom 2024. godine. Navedeni cilj projekta je priprema za moguću vojnu invaziju. U leto 2025. godine, Litvanija je postavila protivtenkovske „zmajeve zube“ na tri granična prelaza sa Belorusijom.
(Sputnjik)
