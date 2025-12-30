PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
Naime, nakon što je tamošnji predsednik Aleksandar Lukašenko pao tokom hokejaškog meča na kome je učestvovao (a pritom ga je na led oborila jedna od najvećih zvezda Belorusije), imao je zanimljivu reakciju.
Podsetimo, predsednika je oborio Jaroslav Čupris, bivši beloruski reprezentativac i igrač Salavata Julajeva iz Ufe.
Incident se dogodio tokom utakmice između "Tima Lukašenko" i ekipe Brestske oblasti.
Klizajući unazad po sredini terena, Čupris nije primetio 71-godišnjeg beloruskog predsednika kako kliza pored njega i - oborio ga je.
Naravno, odmah mu je odmah pomogao da ustane sa leda.
Evo i video snimka tog pada Aleksandra Lukašenka:
Nedugo zatim, on se ovako obratio novinarima:
- Ovo je bila jedna tipična situacija na poslu: pretučeš svoje, da bi te se drugi plašili (smeh). Sve je u redu - poručio je beloruski predsednik.
Prijateljska utakmica je, inače, završena rezultatom 5:5, a jedan od golova je postigao Lukašenkov sin, Nikolaj.
Pored Aleksandra Lukašenka, hokej voli da igra i predsednik Rusije, Vladimir Putin.
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
