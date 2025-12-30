PUKLA TIKVA U ARAPSKOJ KOALICIJI? Saudijska Arabija bombardovala Jemen: Iz UAE stigla pošiljka oružja za separatiste

SAUDIJSKA Arabija bombardovala je danas jemenski lučki grad Mukalu zbog, kako je obrazložila, pošiljke oružja namenjene separatističkim snagama Južnog prelaznog saveta, koja je u Jemen stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopštili su danas saudijski vojni izvori.

U vojnom saopštenju koje je prenela državna Saudijska novinska agencija navodi se da su brodovi imali isključene uređaje za praćenje i da su iskrcali veliku količinu oružja i borbenih vozila u znak podrške separatistima.

-S obzirom, na to da pomenuto oružje predstavlja neposrednu pretnju i eskalaciju koja ugrožava mir i stabilnost, koalicione vazduhoplovne snage izvele su ograničeni vazdušni napad usmeren na oružje i vojna vozila iskrcana sa dva broda u Mukali, navedeno je u saopštenju, uz tvrdnju da je napad izveden tokom noći kako bi se izbegla kolateralna šteta.

Nije jasno da li je u napadu bilo žrtava, niti da li je u operaciji učestvovala neka druga vojska osim saudijske. Ujedinjeni Arapski Emirati nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar.

Napad ukazuje na novu eskalaciju tenzija između Saudijske Arabije i separatističkog Južnog prelaznog saveta, koji ima podršku UAE, kao i na dodatno pogoršanje odnosa između Rijada i Abu Dabija. Prema podacima o kretanju brodova koje su analizirali posmatrači, jedan od pogođenih brodova verovatno je bio brod tipa "ro-ro" pod zastavom Sent Kitsa, koji je 22. decembra boravio u Fudžejri, a u Mukalu je stigao u nedelju. Drugi brod nije odmah identifikovan.

Stručnjak za Jemen Mohamed el-Baša naveo je da su se na društvenim mrežama pojavili snimci koji navodno prikazuju nova oklopna vozila u Mukali nakon dolaska broda. On je ocenio da može da se očekuje "kalibrisana eskalacija" sa obe strane i da bi dotok oružja separatistima iz UAE mogao da bude smanjen, s obzirom na to da Saudijska Arabija kontroliše vazdušni prostor.

Mukala se nalazi u jemenskoj provinciji Hadramut, koju su snage Južnog prelaznog saveta zauzele poslednjih dana. Grad je udaljen oko 480 kilometara severoistočno od Adena, koji je bio glavno uporište antihutskih snaga nakon što su Huti 2014. godine zauzeli prestonicu Sanu.

Napad u Mukali usledio je nakon saudijskih vazdušnih napada na položaje Saveta u petak, koje su analitičari opisali kao upozorenje separatistima da obustave napredovanje i povuku se iz provincija Hadramut i Mahra. Akcije separatista dodatno opterećuju odnose između Saudijske Arabije i UAE, koje, iako bliski saveznici i članice OPEK-a, poslednjih godina sve otvorenije konkurišu za regionalni uticaj i međunarodno poslovanje.

