Ekonomija

"U PETAK SMO DOBILI POTVRDU" Mali: Vijetnam učestvuje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027

В. Н.

22. 09. 2025. u 09:53

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Vijetnam potvrdio učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

У ПЕТАК СМО ДОБИЛИ ПОТВРДУ Мали: Вијетнам учествује на специјализованој изложби Експо 2027

foto Ekspo

- U petak smo dobili potvrdu Vijetnama, imamo 121 zemlju koja je potvrdila učešće na Ekspu 2027. Mi smo rekli da ćemo imati ne manje od 130 zemalja i da ćemo biti najuspešniji po broju učesnika na Ekspu, i bićemo to - rekao je Mali za TV Pink.

On je naveo da radovi na gradilištu ''Ekspo 2027'' teku po planu i da je bilo kašnjenja na izgradnji Nacionalnog stadiona, ali da će to biti nadoknađeno narednih meseci. 

- Imaćemo ne manje od 600 radnika u tri smene, radićemo verovatno 20 sati kako bismo stigli sve da završimo do Ekspa. Potpuno smo posvećeni tome - rekao je Mali.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!