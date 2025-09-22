"U PETAK SMO DOBILI POTVRDU" Mali: Vijetnam učestvuje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je Vijetnam potvrdio učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.
- U petak smo dobili potvrdu Vijetnama, imamo 121 zemlju koja je potvrdila učešće na Ekspu 2027. Mi smo rekli da ćemo imati ne manje od 130 zemalja i da ćemo biti najuspešniji po broju učesnika na Ekspu, i bićemo to - rekao je Mali za TV Pink.
On je naveo da radovi na gradilištu ''Ekspo 2027'' teku po planu i da je bilo kašnjenja na izgradnji Nacionalnog stadiona, ali da će to biti nadoknađeno narednih meseci.
- Imaćemo ne manje od 600 radnika u tri smene, radićemo verovatno 20 sati kako bismo stigli sve da završimo do Ekspa. Potpuno smo posvećeni tome - rekao je Mali.
(Tanjug)
