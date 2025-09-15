EKONOMIJA, TEHNOLOGIJA I POTENCIJALI ZA SARADNJU: Evo zašto je Vučićeva poseta Japanu bitna
KAO JEDNA od vodećih svetskih ekonomija, Japan nudi ogroman potencijal za ekonomsko partnerstvo, tehnološki napredak i privlačenje stranih investicija u Srbiju, zbog čega je poseta predsednika Aleksandra Vučića ovoj dalekoj zemlji od velikog značaja.
Japan je peta najveća ekonomija sveta sa nominalnim BDP-om od 4.026.210,82 miliona dolara, što ga pozicionira odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Nemačke i Indije. Osim što je poznat po visokom stepenu tehnološkog razvoja, japanske kompanije kao što su Tojota, Soni, Micubiši i Hitači igraju ključnu ulogu na globalnom tržištu. Japan takođe ima stabilan bankarski sektor i razvijeno tržište kapitala.
Stopa nezaposlenosti u Japanu se kreće između 2,5% i 3%, što je čini jednom od najnižih među razvijenim zemljama što ukazuje na veliku potražnju za radnom snagom i stabilno ekonomsko okruženje.
Međutim, kao i mnoge druge zemlje u regionu, Japan se suočava sa izazovom starenja stanovništva, te kompanije pronalaze rešenje zapošljavanjem većeg broja žena i primenom automatizacije.
Vučić posetio srpski paviljon u Osaki
- Sa ogromnim ponosom mogu da kažem da je srpski paviljon u Osaki dosad posetilo više od 800.000 ljudi, a to je 800.000 prilika da Srbija predstavi svoj identitet, svoje ideje i svoju viziju. To su zaista odlični rezultati, a očekujemo da će broj posetilaca premašiti milion. Svaki gost je dokaz da Srbija ima da ponudi svetu svoju kreativnost, inovativnost i potencijal. Srbija je most između Istoka i Zapada, baš kao što i naš paviljon u Osaki predstavlja simbolični most između dve svetske izložbe: EXPO 2025 Osaka i EXPO 2027 Beograd.
Ponosan sam na to kako izgleda srpski paviljon koji je spoj tradicionalnog i modernog. Uspeh kojem danas svedočimo ovde u Osaki istovremeno je i priznanje i obaveza. On nas obavezuje da se još snažnije pripremimo za događaj koji će obeležiti predstojeće godine – Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu, kada će naša prestonica postati globalno središte ideja, inovacija i rešenja, mesto na kome će se susretati kultura, nauka, tehnologija i umetnost. To je ono što ćemo ostaviti budućim generacijama - izjavio je Vučić.
Japan je svetski lider u visoko razvijenoj industrijskoj proizvodnji, posebno u sektorima kao što su automobilska industrija, elektronika, mašinstvo i robotika. U globalnoj proizvodnji industrijskih robota, Japan učestvuje sa oko 38% tržišnog udela, postavljajući najviše standarde u oblasti automatizacije.
Fanuk, Jaskava Elektrik i Kavasaki Robotiks spadaju među vodeće svetske proizvođače robota. Čuvena Tojota koristi preko 1.500 robota na svakih 10.000 radnika, čime ima najviši stepen robotizacije u svetu.
Honda aktivno ulaže u razvoj humanoidnih robota, a Panasonik i Soni se fokusiraju na inovacije u oblasti potrošačke elektronike.
Japan se izdvaja i kao jedna od najinovativnijih zemalja sveta, ulažući oko 3,7% svog BDP-a u istraživanje i razvoj. Ove investicije omogućavaju japanskim kompanijama i preduzetnicima da budu pioniri u oblasti tehnologije, zdravstva, energetike i drugih ključnih sektora, kako unutar zemlje tako i na globalnom nivou.
Japanski univerziteti i naučni instituti imaju vodeću ulogu u svetskoj nauci, posebno u oblastima kao što su nanotehnologija i biotehnologija.
Japan takođe ima stabilan i visok suficit na tekućem računu platnog bilansa, koji je u 2024. godini iznosio oko 30 biliona jena i proizilazi iz izvozne dobiti, stranih investicija i značajnog ulaganja u globalna finansijska tržišta.
Zahvaljujući tome, Japan je jedan od najvećih svetskih kreditora odmah posle Nemačke. Japanske banke i investitori poseduju značajne količine stranih obveznica, uključujući i američke, što mu omogućava značajan uticaj u međunarodnim finansijama.
