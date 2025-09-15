VAŽNE VESTI ZA SRBIJU: Vučić najavio - U budućnosti možemo očekivati mnogo toga kada je reč o japanskim investicijama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se u budućnosti po pitanju japanskih investicija u Srbiju može mnogo toga očekivati i dodao da je za to potrebno manje svetskih i domaćih, ali i svih drugih turbulencija.

Foto: Tanjug/Profimedia

Vučić je u Osaki, gde je započeo višednevnu posetu Japanu, odgovarajući na pitanje šta se može očekivati od privredne saradnje s obzirom na to da se sutra sastaje sa privrednicima, ali i japanskim premijerom, kazao da će se sa njima konsultovati tokom razgovora.

Navodeći da je već pokazano interesovanje japanskih privrednika za RND centre, odnosno centre za istraživanja i razvoj, a da kasnije šire svoju proizvodnju u Srbiji, Vučić je kazao da se ne sme zaboraviti da je prodaja električnih vozila u maloj krizi te da se to oseća i kod japanskih dobavljača.

- Istovremeno, nemojte smetnuti s uma da mi imamo taj problem sa izvozom u Sjedinjene Američke Države, a njihovo, verovatno najvažnije tržište, su SAD i nadam se da ćemo mi to u narednih meseci ili dva, rešiti", kazao je Vučić. Kako je naveo, sve što je potrebno da se podnese kako bi se rešio problem sa izvozom u SAD, Srbija je već podnela.

- Od predloga koji bi morali da zadovolje ili trebalo bi da zadovolje američke partnere, pa svega drugog. Kada se to reši, onda verujem da možemo da računamo i na dalje investicije u proizvodne pogone, jer tu imamo nekoliko prijatelja - kazao je.

Vučić je dodao da je posebno direktor "Toyo tire Corporation" Takaši Šimicu iskreni prijatelj Srbije i najavio da će sa njim verovatno imati nasamo razgovor kako bi razgovarali o daljim japanskim ulaganjima.

- Šimicu je bio neka vrsta japanskog ambasadora za dolazak svih investicija u našu zemlju i mislim da mnogo toga možemo da očekujemo u budućnosti, ali za to je potrebno nešto manje svetskih turbulencija, manje domaćih turbulencija i svega drugog - rekao je predsednik.

Prema njegovim rečima, čak se i u japanskim novinama može pročitati o turbulencijama u odnosima Japana sa SAD, sankcijama, čudnim dešavanjima oko napada na radnike u fabrikama na američkom kontinentu, pre svega protiv južnokorejskih kompanija.

- Neka se nesigurnost uvukla, ali za nas je važno da mi predstavimo stabilnost, sigurnost u Srbiji - rekao je. Vučić je istakao da je Srbija dobila kreditni rejting i navodeći da je Francuska preključe po prvi put izgubila jedan nivo kreditnog rejtinga, kazao da se mora voditi računa o takvim stvarima.

- U teškim, gotovo nemogućim uslovima, mi smo to uspeli da čuvamo. Mora postojati predvidivost, sigurnost, praksa nemenjanja poreskih obaveza, sve to da biste mogli da privučete investitore. Naravno, mora postojati i tačnost, odgovornost, ozbiljnost i manje bolovanja, posebno lažnog bolovanja da uzimamo, sa čim se veoma teško borimo i zbog toga deo investicija nismo mogli da dobijemo, ali verujem da ćemo i taj problem umeti da rešimo u budućnosti - poručio je Vučić.

(Tanjug)

Uskoro opširnije