SAD UVELE NOVE SANKCIJE: Na meti kompanijame povezane sa prevozom iranske nafte
AMERIČKI Stejt department danas je uveo sankcije protiv dve kineske kompanije koje upravljaju terminalom i skladištem za sirovu naftu i naftne derivate, a koje su omogućavale ilegalni uvoz miliona barela iranske nafte preko većeg broja tankera registrovanih u SAD.
Kako se navodi u saopštenju Stejt departmenta, ovo je četvrti krug sankcija protiv kineskih operatera terminala koji igraju ključnu ulogu u mreži trgovine iranskom sirovom naftom kojom se finansira iranski terorizam u inostranstvu i destabilizuje region.
U saopštenju se dodaje da ovim potezom SAD suzbijaju priliv prihoda koji iranski režim koristi za svoje destabilizujuće aktivnosti, uključujući podršku terorizmu u inostranstvu i tlačenje sopstvenog naroda.
Istovremeno, američko ministarstvo finansija je uvelo sankcije grčkom državljaninu Antoniosu Margaritisu i njegovoj mreži kompanija, kao i floti od desetak brodova u okviru iranske “flote u senci”.
Kako se navodu u saopštenju na sajtu ministarstva, Margaritis je omogućio ilegalni transport i prodaju iranske nafte.
Sankcije su uvedene protiv još 13 kompanija zbog njihove uloge u izvozu iranske nafte sa sedištem u Hongkongu, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Maršalskim ostrvima, kao i protiv osam brodova.
(Tanjug)
