Ekonomija

SAD UVELE NOVE SANKCIJE: Na meti kompanijame povezane sa prevozom iranske nafte

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

21. 08. 2025. u 22:34

AMERIČKI Stejt department danas je uveo sankcije protiv dve kineske kompanije koje upravljaju terminalom i skladištem za sirovu naftu i naftne derivate, a koje su omogućavale ilegalni uvoz miliona barela iranske nafte preko većeg broja tankera registrovanih u SAD.

САД УВЕЛЕ НОВЕ САНКЦИЈЕ: На мети компанијаме повезане са превозом иранске нафте

Foto Tanjug/ AP

Kako se navodi u saopštenju Stejt departmenta, ovo je četvrti krug sankcija protiv kineskih operatera terminala koji igraju ključnu ulogu u mreži trgovine iranskom sirovom naftom kojom se finansira iranski terorizam u inostranstvu i destabilizuje region.

U saopštenju se dodaje da ovim potezom SAD suzbijaju priliv prihoda koji iranski režim koristi za svoje destabilizujuće aktivnosti, uključujući podršku terorizmu u inostranstvu i tlačenje sopstvenog naroda.

Istovremeno, američko ministarstvo finansija je uvelo sankcije grčkom državljaninu Antoniosu Margaritisu i njegovoj mreži kompanija, kao i floti od desetak brodova u okviru iranske “flote u senci”.

Kako se navodu u saopštenju na sajtu ministarstva, Margaritis je omogućio ilegalni transport i prodaju iranske nafte.

Sankcije su uvedene protiv još 13 kompanija zbog njihove uloge u izvozu iranske nafte sa sedištem u Hongkongu, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Maršalskim ostrvima, kao i protiv osam brodova.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! LJuti, da nema kud

ALBANCI NE MOGU DA DOĐU SEBI ZBOG SCENE IZ BEOGRADA! Ljuti, da nema kud