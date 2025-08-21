SAD UVELE NOVE SANKCIJE: Na meti kompanijame povezane sa prevozom iranske nafte

AMERIČKI Stejt department danas je uveo sankcije protiv dve kineske kompanije koje upravljaju terminalom i skladištem za sirovu naftu i naftne derivate, a koje su omogućavale ilegalni uvoz miliona barela iranske nafte preko većeg broja tankera registrovanih u SAD.

Kako se navodi u saopštenju Stejt departmenta, ovo je četvrti krug sankcija protiv kineskih operatera terminala koji igraju ključnu ulogu u mreži trgovine iranskom sirovom naftom kojom se finansira iranski terorizam u inostranstvu i destabilizuje region.

U saopštenju se dodaje da ovim potezom SAD suzbijaju priliv prihoda koji iranski režim koristi za svoje destabilizujuće aktivnosti, uključujući podršku terorizmu u inostranstvu i tlačenje sopstvenog naroda.

Istovremeno, američko ministarstvo finansija je uvelo sankcije grčkom državljaninu Antoniosu Margaritisu i njegovoj mreži kompanija, kao i floti od desetak brodova u okviru iranske “flote u senci”.

Kako se navodu u saopštenju na sajtu ministarstva, Margaritis je omogućio ilegalni transport i prodaju iranske nafte.

Sankcije su uvedene protiv još 13 kompanija zbog njihove uloge u izvozu iranske nafte sa sedištem u Hongkongu, Kini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Maršalskim ostrvima, kao i protiv osam brodova.

