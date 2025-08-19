Ekonomija

SPREČENO KRIJUMČARENJE ZAŠTIĆENIH PTICA: Na graničnom prelazu Horgoš

Marijana Spasenov

19. 08. 2025. u 16:29

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina su 16. avgusta na graničnom prelazu Horgoš sprečili pokušaj krijumčarenja ptica koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta - dva primerka sunčanog papagaja.

foto Uprava carina

Dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven kavez sa dve zaštićene jedinke češljugara i konopljarke.

Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u Zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

