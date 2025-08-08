KRIZA DRMA NEMAČKOG GIGANTA Najavljeno otpuštanje 10.000 radnika: Plate već smanjene, ostaju bez bonusa
NAJVEĆI nemački proizvođač čelika, Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE), prolazi kroz jedno od najdubljih restrukturiranja u svojoj istoriji.
U jeku ekonomskih izazova i pritiska u industriji, nakon trodnevnih intenzivnih pregovora, uprava i sindikat IG Metall postigli su novi kolektivni ugovor koji će važiti do 2030. godine - ali sa ozbiljnim posledicama po radnike.
Prema dogovoru, radnicima će u proseku biti smanjeni prihodi za oko osam odsto, uglavnom zbog skraćenja radnog vremena. Umesto sadašnjih 33 do 34 sata nedeljno, ubuduće će raditi 32,5 sati, što će se direktno odraziti na njihova primanja.
Takođe, ukidaju se neke do sada standardne beneficije. Jubilarna nagrada, koju su dugogodišnji radnici smatrali zasluženim priznanjem, biće smanjena: umesto pune mesečne plate nakon 25 godina rada, radnici će sada dobijati paušalnih 1.000 evra. Istovremeno, naknade za dežurstva biće prepolovljene.
Uštede koje će ove mere doneti procenjuju se na niži trocifreni milionski iznos na godišnjem nivou. Iako je IG Metall na početku pregovora pominjao 200 miliona evra, konačan iznos ušteda je gotovo prepolovljen.
SMANjENjE BROJA ZAPOSLENIH
Najveći udarac zaposlenima dolazi u vidu masovnog smanjenja broja radnih mesta. U okviru restrukturiranja planirano je ukidanje 5.300 radnih mesta - uključujući 1.600 proizvodnih radnika do 2029. godine i dodatnih 3.700 u svim korporativnim sektorima do 2028.
Uprava tvrdi da ovo nije nova mera već "pojašnjenje" ranije predstavljenih planova. Trenutno kompanija zapošljava oko 26.300 ljudi, što je pad u odnosu na 27.000 zaposlenih prošle jeseni. Ciljano smanjenje broja radnika ide ka brojci manjoj od 16.000, delimično kroz prodaju pojedinih delova firme.
Iako se ističe da neće biti otpuštanja, ukidanje radnih mesta zahtevaće izradu socijalnog plana i usaglašavanje interesa do septembra. To uključuje i finansijske mere poput otpremnina, ali trošak tih mera još nije objavljen.
PAD PROIZVODNjE
Restrukturiranje je izazvano nizom faktora: ekonomskim padom, visokim cenama energije i konkurencijom iz Azije. U tom kontekstu, TKSE planira da smanji proizvodne kapacitete - sa dosadašnjih 11,5 miliona tona čelika godišnje na između 8,7 i 9 miliona tona.
Zatvaranje pogona u Bohumu planirano je za 2028. godinu, dok je pogon u Kreuztal-Eichenu za sada pošteđen. Umesto toga, tamo će biti primenjen "kratkoročni plan za optimizaciju lokacije".
-Ovo je težak i zahtevan korak za sve uključene, koji su se do samog kraja nadali da neće biti ovako loše, rekao je direktor za ljudske resurse.
Ipak, mere su ocenjene kao neophodne.
Direktorka zadužena za transformaciju naglasila je strateški značaj ovih poteza.
-Smanjujemo višak kapaciteta, povećavamo efikasnost i tako dolazimo do konkurentnog nivoa troškova, navela je.
-Pritisli smo sebe do krajnjih granica i pravili ustupke samo tamo gde je to bilo apsolutno neophodno kako bismo sačuvali radna mesta i poslovanje filijala, izjavio je predsednik glavnog radničkog saveta čeličane.
Nakon teških trodnevnih pregovora, uprava i sindikat IG Metall postigli su kolektivni ugovor koji važi do 2030. godine, a koji podrazumeva skraćenje radnog vremena, ukidanje plaćenog godišnjeg odmora i druge mere štednje.
(Telegraf Biznis/Dnevno.hr)
