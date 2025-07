POZNATI američki ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks, ocenio je u intervjuu za Sputnjik da nova runda američkih sankcija Rusiji neće imati efekte koje Vašington očekuje.

Komentarišući šta stoji iza Trampove odluke da drastično smanji svoj ultimatum za prekid vatre između Rusije i Ukrajine sa 50 na svega 10 dana i da li je to znak strateškog poverenja ili političke ranjivosti, Saks kaže da je uglavnom u pitanju nedoslednost politike.

- SAD, Velika Britanija, Nemačka i Francuska odbijaju da razgovaraju sa Rusijom o osnovnim razlozima za rat, uključujući širenje NATO-a na istok, tajne operacije SAD za promenu režima u Ukrajini (Majdan 2014) i drugde na ruskim granicama, kao i neuspeh zapadnih sila da poštuju sporazum iz Minska, između ostalog. Umesto toga, zapadne sile sada zahtevaju bezuslovni prekid vatre. Rusija neće pristati na ovo, niti će je nova runda američkih sankcija primorati da na to pristane - kategoričan je profesor.

- Ne postoji američka diplomatija u smislu stvarnih pregovora i dijaloga. Tramp zna samo kako da preti, a ne kako da vodi dijalog. To je veoma loše i veoma zabrinjavajuće.

Ako se sankcije zaista primene, one predstavljaju eskalaciju sukoba i stoga su veoma opasne. Ne verujem da će biti efikasne, na primer, ne verujem da će sprečiti Rusiju da prodaje naftu, gas i druge proizvode azijskim tržištima. Pa ipak, provokacije i eskalacija često imaju nepredvidive negativne efekte, a to bi se moglo desiti i ovde - naveo je Saks.

