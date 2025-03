Snaga domaćih brendova: VODAVODA i Gorki List osvajaju svet

Iza nas je još jedna dinamična Godina, puna izazova ali i velikih uspeha. VODAVODA je protekle godine obeležila 20 godina svog postojanja, nastavljujući širenje na međunarodna tržišta, dok Gorki List beleži lidersku poziciju i značajan rast, a VODAVODA Vodica ostaje neprikosnoveni lider u svojoj kategoriji, omiljena među najmađima i njihovim roditeljima.

Foto: Nebojša Babić

O brojnim dostignućima, strateškim planovima za budućnost i viziji koja ga vodi, razgovaramo sa Vojinom Đorđevićem, kreatorom i osnivačem brendova VODAVODA i Gorki List.

Za nama je izazovna godina, šta biste izdvojili kao najveći uspeh?

Protekla godina je bila izuzetno dinamična i uspešna za naše brendove, a za VODAVODU posebno značajna jer smo obeležili 20 godina od osnivanja. Tokom ove važne prekretnice, u međuvremenu smo obezbedili prisustvo i u Švajcarskoj, Australiji i Austriji, tako da smo sada na 23 međunarodna tržišta. Otvaranje novih tržišta je bio razlog da povećamo kapacitete - zbog toga smo svečano pustili u rad novu proizvodnu liniju vrhunskog kvaliteta koja može obezbediti da kvalitet vode ostane isti i da u flaši bude baš onakav kakav je na dubini od 605 metara. Zahvaljujući tome, VODAVODA i u ovoj godini imaveliki rast, a prati je VODAVODA Vodica koja je nastavila da bude prvi izbor mališana i roditelja i od svog pojavljivanja na tržištu je najprodavanija u kategoriji dečjih voda. Gorki List je, zahvaljujuci svom kvalitetu, u protekloj godini ostvario impresivan rast od 20% i na domaćem, a jos važnije i na stranom tržištu. Takođe, predstavili smo i unapređeni vizuelni identitet i osvežili komunikaciju brenda.

VODAVODA je prirodno mineralna arteška voda za koju često ističete da je jedinstvena po tome sto je istog kvaliteta u flaši i na svom izvoru. Kako obezbeđujete sigurnost tog procesa, koliko je to prepoznato i cenjeno na globalnom tržištu?

Ne želeći da poredim VODAVODU sa drugim flaširanim vodama, istakao bih da, u istraživanjima, mnogi potrošaci misle da je svaka flaširana voda, bilo da je stona, izvorska ili prirodno mineralna, istog sastava kao što je na izvoru. Da pojasnim - zbog različitih razloga većina voda prolazi kroz različite procese filtracije i dorade da bi se postigao željeni ukus i neophodni kvalitet, dok se VODAVODA puni direktno iz arteškog bunara dubine 605 metara, bez ikakve prerade i dorade. Prema tome, sastav je isti u flaši, kao sto je na toj dubini i isto na izvoru. Kada prvi put otvorite flašu VODAVODE, zapravo dolazite u dodir sa vodom koja je hiljadama godina čekala na taj trenutak. Upravo iz tog razloga, mi mesto gde se odvija proces flaširanja VODAVODE ne zovemo fabrikom već Domom Vode. Upravo ta autentičnost i nepromenjen kvalitet prepoznati su i na stranom a i domaćem tržištu, što potvrđuje rast prodaje od 30%. Verujem da će vremenom, ove značajne informacije o potpunoj prirodnosti VODAVODE kao i njenom visokom kvalitetu, uticati da sve veći broj ljudi prepozna njenu vrednost i njene prednosti.

Gorki List je sinonim za autentičan biter sa bogatom tradicijom. Kako vidite njegov dalji razvoj i pozicioniranje na međunarodnom tržištu?

Gorki List je brend sa snažnim karakterom, koji s ponosom neguje bogatu tradiciju. U svetu se autentičnost i prirodni sastojci sve više cene, što čini idealnu poziciju za dalji rast i širenje. Pred nama su ambiciozni planovi koji podrazumevaju nova tržišta, unapređenje brendinga i uvođenje inovacija koje će dodatno učvrstiti status Gorkog Lista među najboljim biterima na svetu. Kako bismo odgovorili na rastuću potražnju i osigurali još veću dostupnost, povećali smo kapacitete proizvodnje i proširili proizvodne linije. Uz dokazan kvalitet, bogatu tradiciju i lojalne potrošače, nastavljamo da na jedan otvoren način, u svetu gde svi čuvaju svoje tajne - na potpuno drugačiji način komuniciramo jedinstven sastav Gorkog Lista i 27 lekovitih biljaka i otkrivamo veći deo njegovih dragocenih biljaka, poput pelina, majkine dušice, hajdučke trave, matičnjaka, kleke, čubra, lincure, ljutića, kamilice, komorača, nane i drugih… Time smo dodatno osnažili povezanost potrošača s brendom, jer prepoznaju ne samo njegovu vrhunsku recepturu i autentičan ukus, već i benefite koje pruža, kako za njih, tako i za društvo.

Foto: Nebojša Babić

Koji su strateški ciljevi i planovi za 2025. godinu? Na čemu će biti fokusirani sledeći koraci u rastu i širenju brendova?

Naš glavni cilj ove godine je širenje na međunarodnom tržištu uz strateške investicije u inovacije i održiv rast na domaćem tržištu kako bismo našim potrošačima omogućili da uživaju u najkvalitetnijim proizvodima kao što su VODAVODA, VODAVODA Vodica i Gorki List. Za naše brendove i dalji rast, ostvarenje misije i vizije je to sto ćemo ove godine predstaviti naše proizvode na najvećem svetskom događaju u Japanu. S obzirom na rastuću potražnju i uspeh koji VODAVODA beleži u ekskluzivnim hotelima i lokalima širom sveta, posebno u zemljama Zaliva poput Katara i Kuvajta, lansiraćemo prirodno mineralnu gaziranu VODAVODU u staklenoj ambalaži, namenjenu isključivo međunarodnom tržištu. Fokus je i na jačanju distribucije u Aziji i Americi, uz kontinuiranu podršku sportu i promociju zdravog načina života. Za Gorki List, to je svakako jačanje prisustva u premium segmentu i inovativni koncepti konzumacije. U saradnji sa vrhunskim barmenima, redefinisaćemo način na koji se doživljava brend - spajajući tradiciju, sofisticiranost i savremeni hedonizam.

Šta Vas lično inspiriše i motiviše u poslovnom svetu? Koji biste savet dali mladim preduzetnicima koji tek započinju svoj put?

Kroz svoju karijeru prošao sam kroz brojna iskušenja, pa i ona najteža, ali razlog zbog kog nikada nisam želeo da odustanem od vizije i prodam brendove, a koji me i danas motiviše je uverenost da VODAVODA zaslužuje globalnu prisutnost. Želimo da da građani Srbije budu ponosni na Gorki List i VODAVODU jer predstavljaju, ne samo one koji svojim radom učestvuju u pozicioniranju proizvoda širom sveta, već i našu zemlju. Upravo nas svaki uspeh nadahnjuje i inspiriše, jer su naši brendovi kreirani za domaće tržište, ali smo od njihovog nastanka verovali da na najpozitivniji način mogu da osvajaju svetsko tržište. Ovo je priča koja nema kraja, jer sa timom koji je sastavljen od vrednih, kreativnih i po mnogo čemu izuzetnih pojedinaca, radimo na tome. Mlađe generacije sigurno u mnogo čemu svet vide drugačije od nas starijih i zato nije lako dati savet. Verujte, u razgovoru sa mladima mogu mnogo da naučim, ali ako bih mladim preduzetnicima preporučio nešto, to bi svakako bilo da veruju u svoje ideje. I još važnije, da budu spremni na istrajnost i dugoročnu posvećenost. Uspeh ne dolazi preko noći, potrebni su strpljenje, rad i neprestano usavršavanje. Svaki izazov je prilika da postanete bolji, a svaki korak napred dokaz da ste na dobrom putu. I ono najvažnije - nikada ne pravite kompromise kada je u pitanju kvalitet. Jer na kraju, istinska vrednost i pravi kvalitet uvek pronađu svoj put do onih koji ih prepoznaju i cene. A prava potvrda za to su VODAVODA, VODAVODA Vodica i Gorki List.

