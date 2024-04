ČOKOLADU ĆEMO JESTI NA KOCKICE: Rekordna cena kakaoa na berzama uticaće na omiljeni slatkiš i u Srbiji

Iz jedne poznate kompanije, čije čokolade su popularne i na našem tržištu, najavljuju da će podići cene, jer je kakao danas tri puta skuplji nego što je bio pre godinu dana.

Prema podacima Republičkog zavoda za statisiku, u Srbiji je grupa proizvoda "Kakao i čokolada u prahu" u februaru bila skuplja za 16 odsto u odnosu na isti mesec lane. U istom periodu, čokolada je zabeležila rast od osam procenata. Na poskupljenje čokolade i konditorskih proizvoda u našoj zemlji utiču porast cena sirovina, ali i transporta, energenata i ambalaže.

Statistika pokazuje kretanje prosečne cene, a subjektivni osećaj potrošača u našoj zemlji je da je omiljeni slatkiš značajno više poskupeo za godinu dana. To predstavlja dodatno opterećenje za kućni budžet, jer je inflacija još visoka, pa su i neophodnije namirnice skupe. Ipak, ne odustaju od kupovine čokolade, ali smanjuju količinu i snalaze se da bi prošli što povoljnije. Većina pazari čokoladu isključivo kada je na akciji u prodavnicama, ili je kupuju na pijacima gde se često prodaju po značajno nižoj ceni nego u trgovinskim lancima. Mnogi potrošači traže alternitivu, pa se odlučuju za jeftinije i možda manje kvalitetnije konditorske proizvode.

Bliži se Vaskrs po julijanskom kalendaru, a da li će proizvođači iskoristiti priliku da podignu cenu čokoladnih jaja i zeka, ostaje da se vidi. Jedan od mogućih poteza je, kako najavljuju, i smanjivanje veličine čokolade. Ova nepoštena poslovna praksa prikrivenog povećanja cena artikla, za kojom proizvođači sve češće posežu, dobro je poznata i potrošačima u Srbiji. Sve teže je naći pakovanje čokolade od 100 grama, jer je kaliralo na 90, 80 ili 75 grama. Tim markentinškim trikom kompanije zloupotrebljavaju navike potrošača, jer kupci brzo primete poskupljenje proizvoda, ali ne obraćaju previše pažnje na njegovu količinu.

Što se tiče zemalja koje zajedno proizvode više od polovine globalnog roda kakaoa, Gane i Obale Slonovače, one su pogođene ekstremnim meteorološkim prilikama koje su dodatno pojačane klimatskom krizom i fenomenom "El Ninjo". Situaciju pogoršava i bolest useva kod zapadnoafričkih uzgajivača i nedovoljno ulaganja u stare plantaže. Zbog toga se smanjuju zalihe kakaoa širom sveta.

Prema pisanju zapadnih medija, ilegalno rudarenje u zapadnoafričkim regionima je takođe drastično poraslo, zbog bogatih nalazišta metala i minerala kao što su zlato, uranijum, ruda gvožđa i dijamanti. Ovo je dovelo do masovnog gubitka obradivog zemljišta. Rastuće cene kakaoa ne donose dobit za njihove uzgajivače, koji se i dalje bore sa povećanim troškovima proizvodnje i smanjenim prinosima. To je razlog što odlučuju da prodaju svoje farme kakaoa i zemljište rudarskim kompanijama.

ZA ŠAKU SLATKIŠA 1.400 DINARA

U Srbiji 100 grama obične mlečne čokolade košta uglavnom od 150 do 240 dinara. Poznatiji evropski brendovi su skuplji i kreću se od 290 do 350, dok se na sniženju neki mogu naći i za 240 dinara. Kod bombonjera je veliki raspon cena, pa se u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta, 200 grama prodaje pretežno od 450 do 980, ali i za 1.400 dinara.