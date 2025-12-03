PRIVREDNICI SRBIJE I SEVERNE MAKEDONIJE: Očekujemo razmenu od dve milijarde evra i nova ulaganja

JAČANjE ekonomskih veza Srbije i Severne Makedonije, saradnja kompanija u svim sektorima privrede od agrara do IT-ja i digitalizacije, rast razmene ka dve milijarde evra, nove investicije i zajednički nastup na trećim tržištima, ključ su budućeg razvoja i uspeha dveju ekonomija, ali i regiona Zapadnog Balkana, poruka je Poslovnog foruma Srbija – Severna Makedonija, koji je danas u Skoplju okupio više od 450 učesnika, privrednike iz skoro 250 kompanija, predstavnike vlada dveju zemalja, institucija i poslovnih asocijacija.

Foto: PKS/Ivana Vukotić

Obraćajući se učesnicima foruma, Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), istakao je da je ovo najveći bilateralni poslovni forum Srbije i Severne Makedonije do sada i zahvalio poslovnoj zajednici, kao i rukovodstvima dveju država, na podršci ekonomskoj saradnji.

- Zahvalni smo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Severne Makedonije Hristijanu Mickoskom na podršci našim privredama da zajedno realizujemo velike poslove. Posebno hvala potpredsednici Vlade Srbije i ministarki privrede Adrijani Mesarović na energiji i inicijativi da se dogovore novi poslovi - dodao je Čadež.

Podsetio je da srpska privreda, od velikih sistema do malih kompanija, već uspešno sarađuje sa makedonskim partnerima, ali da je cilj da se ohrabre i nova partnerstva. S tom namerom pripremljen je i predstavljen „Vodič za poslovanje u Severnoj Makedoniji“ sa svim ključnim informacijama o ovom tržištu, rekao je Čadež.

- Raduje nas što raste broj zajedničkih investicija — to je najbolji dokaz da zajedno jačamo i regionalnu ekonomiju. Srpske investicije u Severnoj Makedoniji premašile su 1,5 milijardi evra od ‘Mtela’, ‘Ananasa’, ‘Nektara’, ‘Imleka’, ‘Komtrejda’, ‘Vino Župe’, Vinarije ‘Čoka’, ‘Nelta’, do ulaganja u bankarski sektor kao što je kupovina ‘Stopanske banke’ Bitolj od strane naše ‘Alta banke’ i ‘Feniks farme’ od strane valjevske ‘Vege’. Istovremeno, u Srbiji posluje više od 1.000 kompanija čiji su vlasnici iz Severne Makedonije, sa sve većim prisustvom u maloprodaji i nekretninama - naglasio je Čadež.

Dodao je da dve privrede zajedno mogu nastupati na trećim tržištima, posebno u Africi, kao i da je neophodno nastaviti aktivnosti na olakšavanju trgovine, pojednostavljenju procedura i realizaciji infrastrukturnih projekata.

- Želim vam nove poslove, nove investicije i da se uskoro vidimo u Beogradu - poručio je Čadež.

Adrijana Mesarović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede, istakla je da broj privrednika na forumu pokazuje koliki potencijal postoji i da ga treba još više razvijati.

- Partnerstvo, poverenje, iskren dijalog i rešenost da region bude stabilan, konkurentan i razvijen — to su osnove saradnje. Srpski izvoz raste 16 odsto, naše ekonomije su kompatibilne i postoji prostor za još snažniju saradnju, u tradicionalnim sektorima, ali i u modernim tehnologijama - rekla je potpredsednica Vlade Srbije.

Potpredsednik Vlade Severne Makedonije i ministar za odnose među zajednicama Ivan Stoilković poručio je da dve zemlje mogu dostići razmenu od čak dve milijarde evra, kao i da treba još snažnije razvijati ekonomske potencijale zasnovane na zajedničkoj viziji regionalne saradnje.

Branko Azeski, predsednik Privredne komore Severne Makedonije, naglasio je da dve privrede zajedno idu napred i da je podrška političkih lidera izuzetno važna za konkretne zajedničke poslove kompanija.

Poslovni forum u Skoplju organizovala je PKS u saradnji sa poslovnom zajednicom Severne Makedonije. Cilj je unapređenje postojećih i otvaranje novih poslovnih veza, kao i definisanje budućih pravaca saradnje. U okviru foruma održano je više od 150 bilateralnih sastanaka privrednika koji su razgovarali o konkretnim poslovima.

Da saradnja dveju privreda ide uzlaznom putanjom potvrđuje i statistika: za devet meseci 2025. godine spoljnotrgovinska razmena dostigla je 1,12 milijardi evra, što je 101,4 miliona evra više nego u istom periodu 2024. godine. Izvoz Srbije iznosio je 804,8 miliona evra, uz rast od 15,7 odsto, a ostvareni suficit bio je 487,5 miliona evra, što je čak 117,4 miliona više nego godinu dana ranije.

U 2024. godini u Srbiji je poslovalo 4.438 privrednih subjekata koji su trgovali sa Severnom Makedonijom, dok je do oktobra 2025. godine registrovano 1.066 kompanija u Srbiji u većinskom vlasništvu makedonskih pravnih ili fizičkih lica.