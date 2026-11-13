Preduzetnik

Na Veb samitu u Lisabonu predstavila se 21 kompanija iz Srbije

В. Н.

13. 11. 2026. u 13:21

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SRBIJA je i ove godine predstavila svoj inovacioni potencijal na Veb samitu u Lisabonu, jednoj od najvećih i najznačajnijih tehnoloških konferencija na svetu, koja je okupila vodeće predstavnike globalne tehnološke industrije, investitore, preduzetnike i stručnjake iz različitih oblasti.

На Веб самиту у Лисабону представила се 21 компанија из Србије

Foto: PKS

Na nacionalnom štandu Srbije, organizovanom kao „Srpsko ostrvo“, od 10. do 12. novembra predstavila se 21 domaća startap kompanija, sa inovativnim rešenjima u oblastima veštačke inteligencije, digitalne transformacije, biotehnologije, održive poljoprivrede, pametne mobilnosti i naprednih industrijskih tehnologija.

Tokom tri dana, srpski startapovi imali su priliku da predstave svoja rešenja međunarodnoj publici, ostvare kontakte sa potencijalnim investitorima i poslovnim partnerima i istraže mogućnosti za širenje poslovanja na inostrana tržišta.

Srpsku delegaciju činile su kompanije koje razvijaju tehnološka rešenja sa potencijalom za primenu u različitim industrijama i na globalnom tržištu. U oblasti održive poljoprivrede i biotehnologije, AgrO3 i EWD Technology predstavili su ekološka rešenja za zaštitu bilja i suzbijanje korova, Eco Hive pametne sisteme za praćenje zdravlja pčela, a Tisalytics Bio veštačku inteligenciju za analizu genomskih podataka i predviđanje bioloških rizika. GetData nastupila je sa rešenjima za povezivanje zdravstvenih ustanova sa kompanijama koje razvijaju medicinsku veštačku inteligenciju, dok je Panio iskombinovao naprednu dijagnostiku i tehnologije veštačke inteligencije radi unapređenja zdravlja i dugovečnosti pasa. U oblasti pametne mobilnosti i urbanih rešenja, EV Pluggy predstavio je  platformu za inteligentno planiranje punjenja električnih vozila, Peasy omogućava digitalno rezervisanje i korišćenje privatnih parking mesta, a Help Handicap doprinosi većoj pristupačnosti gradova osobama sa invaliditetom.

Foto: PKS

Značajan deo delegacije činile su i kompanije koje razvijaju softverska rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji, namenjena unapređenju poslovnih procesa i digitalizaciji različitih sektora. CheckOpp razvio je platformu za procenu i komercijalizaciju inovacija, Circle Dot One napredne tehnologije veštačke inteligencije i 3D tehnologije, dok su Genroks i Lexelerate ponudili rešenja za automatizaciju regulatorne usklađenosti i upravljanje poslovnim rizicima. Peltzer primenjuje veštačku inteligenciju u izradi pravne dokumentacije, Gama Point kroz platformu Mybiznest pruža digitalnu podršku preduzetnicima, a Petrichor automatizuje procese identifikovanja prodajnih prilika i razvoja poslovanja. Ysource Solution razvija inteligentno upravljanje zalihama u ugostiteljstvu, CoWorking Pass omogućava fleksibilno korišćenje radnih prostora, dok N3FOR povezuje kreativne industrije sa 3D modelovanjem i tehnologijama proširene stvarnosti. Istovremeno, H4SOUND ponudio je energetski efikasna rešenja za profesionalne audio-sisteme, a RotoDyna inovativne tehnologije za povećanje pouzdanosti velikih industrijskih mašina.

Veb samit je jedna od najpoznatijih međunarodnih tehnoloških konferencija, osnovana 2009. godine u Dablinu, a od 2016. godine održava se u Lisabonu. Konferencija okuplja osnivače startapova, predstavnike vodećih svetskih kompanija, investitore, donosioce odluka i medije, sa posebnim fokusom na veštačku inteligenciju, digitalnu transformaciju, preduzetništvo, finansijske tehnologije i održivi razvoj. Prema podacima iz 2025. godine, Veb samit je okupio 71.386 učesnika iz 157 zemalja, 2.725 startapova iz 108 zemalja, 1.857 investitora iz 86 zemalja i 869 govornika. Ovi pokazatelji potvrđuju globalni značaj konferencije kao platforme za međunarodno umrežavanje, razmenu znanja, razvoj poslovanja i predstavljanje najnovijih tehnoloških dostignuća.

Nastupom na Veb samitu 2026, srpske inovativne kompanije iskoristile su priliku da dodatno ojačaju međunarodnu vidljivost, predstave domaće znanje i kreativnost i doprinesu pozicioniranju Srbije kao zemlje sa rastućim i konkurentnim inovacionim ekosistemom.

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