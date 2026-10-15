Ekonomija

STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin pao za 2,69 odsto na 71.970 evra, itirijum za 5,37 odsto na 2.100 evra

V.N.

15. 10. 2026. u 15:51

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VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,69 odsto na 71.969,14 evra.

СТАЊЕ НА КРИПТО БЕРЗИ: Биткоин пао за 2,69 одсто на 71.970 евра, итиријум за 5,37 одсто на 2.100 евра

FOTO: Depositphotos/Shy_Studio

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 37,44 milijarde evra, što je znatno više u odnosu na jučerašnje vrednosti. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 53 u kategoriji "neutralno", gore u odnosu na jučerašnjih 62 u istoj kategoriji "pohlepa".

Glavni razlog za pad bitkoina je visoka potrošačka inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama koja povećava izglede da će američka centralna banka (Fed) ponovo podići kamatne stope, prenose američki mediji. Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 5,37 odsto na 2.098,85 evra, a bajnens koin (BNB) za 2,59 odsto na 641,24 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 3,53 odsto na 90,88 evra, a avalanš (AVAX) za 4,78 odsto na 8,53 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je 1,91 odsto na 1,19 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BLUR, OSMO i SOXSB.

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