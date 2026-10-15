STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin pao za 2,69 odsto na 71.970 evra, itirijum za 5,37 odsto na 2.100 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 2,69 odsto na 71.969,14 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 37,44 milijarde evra, što je znatno više u odnosu na jučerašnje vrednosti. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 53 u kategoriji "neutralno", gore u odnosu na jučerašnjih 62 u istoj kategoriji "pohlepa".
Glavni razlog za pad bitkoina je visoka potrošačka inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama koja povećava izglede da će američka centralna banka (Fed) ponovo podići kamatne stope, prenose američki mediji. Vrednost itirijuma (ETH) pala je danas za 5,37 odsto na 2.098,85 evra, a bajnens koin (BNB) za 2,59 odsto na 641,24 evra. Kriptovaluta solana (SOL) pala je 3,53 odsto na 90,88 evra, a avalanš (AVAX) za 4,78 odsto na 8,53 evra.
Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, pala je 1,91 odsto na 1,19 evra. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BLUR, OSMO i SOXSB.
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