Serbia eMobility Forum 2026: Nova partnerstva za razvoj elektromobilnosti
PRIVREDNA komora Srbije i američka kompanija VoltiE Group Inc. organizuju 30. oktobra u Beogradu u Hotelu Hilton Serbia eMobility Forum 2026, posvećen razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila, novim investicijama i povezivanju domaćih kompanija sa međunarodnim partnerima.
Forum će okupiti predstavnike institucija, energetskih i tehnoloških kompanija, operatere punjača, proizvođače opreme, investitore, univerzitete i druge učesnike na tržištu, sa ciljem da se otklone prepreke za brži razvoj elektromobilnosti u Srbiji i pokrenu konkretni projekti i poslovna partnerstva.
- Elektromobilnost je oblast u kojoj se ukrštaju energetika, saobraćaj, digitalizacija i nove poslovne mogućnosti. Za Srbiju je od posebnog značaja da pravovremeno ulaže u razvoj infrastrukture i podstiče saradnju domaćih kompanija, institucija i međunarodnih partnera, čime se stvaraju preduslovi za brži razvoj tržišta elektromobilnosti. Serbia eMobility Forum treba da doprinese upravo tome, da razgovore usmerimo ka konkretnim projektima, investicijama i partnerstvima - ističe Mihailo Vesović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.
U fokusu Foruma biće praktična pitanja razvoja infrastrukture za punjenje električnih vozila od raspoloživih kapaciteta elektroenergetske mreže, izbora lokacija i pribavljanja dozvola do uslova za instalaciju, digitalnih rešenja i načina naplate usluge punjenja. Učesnici će razmatrati modele finansiranja, poslovne modele i konkretne korake potrebne za razvoj mreže od 200 stanica za punjenje u Srbiji.
Poseban deo programa biće posvećen predstavljanju kapaciteta i projekata članica Nacionalnog eMobility klastera kao i mogućnostima saradnje u oblastima infrastrukture za punjenje, proizvodnje i korišćenja električnih vozila, logistike, energetike, javnog prevoza i digitalnih tehnologija. Razgovaraće se o spremnosti domaćeg tržišta, preprekama u realizaciji projekata i načinima da se od pilot-rešenja pređe na njihovu širu primenu.
Iskustva Norveške, jedne od zemalja koja je značajno razvila elektromobilnost, takođe će biti predstavljena tokom Foruma. Diskusija će obuhvatiti politike i podsticaje, razvoj infrastrukture i mogućnosti primene iskustava iz ove zemlje u Srbiji, kao i potencijalne modele međunarodne saradnje.
Važna tema biće i razvoj znanja i veština potrebnih za dalju elektrifikaciju saobraćaja.
Predstavnici univerziteta, istraživačkih centara, industrije, tehnoloških kompanija i institucija razmatraće potrebe tržišta rada, profesionalnu sertifikaciju, inovacione kapacitete i obrazovanje stručnjaka za nove tehnologije.
Forum će omogućiti i unapred zakazane B2B sastanke kompanija, institucija, investitora i međunarodnih partnera, uz prostor za predstavljanje rešenja iz oblasti energetike, infrastrukture za punjenje i digitalnih tehnologija.
Partner Privredne komore Srbije u organizaciji Foruma, VoltiE Group Inc., američka je kompanija koja razvija i upravlja infrastrukturom i tehnološkim rešenjima za punjenje električnih vozila. Kompanija upravlja mrežom od više od 100.000 punjača i pruža usluge za više od 80.000 korisnika, uz fokus na pouzdanost infrastrukture, pametno upravljanje opterećenjem i rešenja za elektrifikaciju.
Prijave za učešće na Forumu otvorene su do 26. oktobra, a svi zainteresovani mogu da se registruju putem LINKA ZA PRIJAVU.
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