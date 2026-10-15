POLJOPRIVREDNICI, OBRATITE PAŽNJU: Sutra ističe rok za važnu državnu pomoć
POLjOPRIVREDNICIMA u Srbiji sutra, 16. oktobra, ističe rok za prijavu za subvencije namenjene bušenju bunara i nabavci opreme za navodnjavanje.
Država pokriva do 80 odsto prihvatljivih troškova bušenja bunara, dok podrška za opremu iznosi do 60, odnosno 70 odsto, u zavisnosti od uslova konkursa.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javne pozive za podršku poljoprivrednicima, a sredstva su namenjena unapređenju sistema za navodnjavanje i sigurnijoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Ko ima pravo na subvencije?
Za sredstva mogu da konkurišu korisnici koji ispunjavaju uslove propisane javnim pozivima, uključujući registrovana poljoprivredna gazdinstva i druge prihvatljive podnosioce prijava.
Podrška za bušenje bunara iznosi do 80 odsto prihvatljivih troškova, dok se za nabavku nove opreme za navodnjavanje može ostvariti povraćaj do 60 odsto, odnosno do 70 odsto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa konkursnim uslovima.
Prijave do 16. oktobra
Rok za podnošenje prijava ističe u petak, 16. oktobra 2026. godine.
Zainteresovani poljoprivrednici detaljne uslove, potrebnu dokumentaciju i način prijavljivanja mogu da pronađu na zvaničnoj internet stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.
Cilj ovih podsticaja je da se poljoprivrednim proizvođačima olakša pristup vodi i unapredi efikasnost navodnjavanja, posebno tokom sušnih perioda.
(Blic)
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