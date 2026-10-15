SETVA PŠENICE KASNI U ŠUMADIJI: Evo kada bi traktori mogli u njive

SETVA pšenice u Šumadiji još uvek nije krenula zbog posledica visokih temperatura tokom leta kao i dugog perioda bez padavina. Zemlja je i pored kiše od pre nekoliko dana i dalje suva pa se ulazak traktora u njive očekuje krajem oktobra ili početkom novembra.

Foto: Valentin Valkov / Alamy / Profimedia

Poslednjih godina poljoprivrednici iz Šumadije sa setvom kreću kasnije zbog zemlje koja je i dalje suva iako je uveliko jesen. Veliki sušni period tokom avgusta uticao je na stanje njiva pa se čeka veća vlažnost da bi se započela setva pšenice.

- Setva nije krenula i neće krenuti sigurno još par nedelja, dve nedelje najmanje. Ova kiša koja je pala dala je maksimalno 15 mililitara po kvadratnom metru što je malo i u poslednja dva meseca nije ni bilo ozbiljne kiše tako da će biti problema u setvi ove godine. Uvek jedno petnaest dana idemo iza Vojvodine i u Vojvodini setva uvek krene petnestak dana pre nego u Šumadiji - rekao je Blagoje Kovačević, zamenik direktora Centra za strna žita i razvoj sela.

U Šumadiji poljoprivrednici povećavaju površine pod strnim žitima jer kulture koje dolaze pre velikih suša daju veću sigurnost proizvođačima.

- Strna žita se provuku, poslednje tri godine je bilo tako i prinosi su negde bili na nivou, ono što mi ovde kažemo jedan ar jedan džak to je pet tona po hektaru i to je otprilike prosek za dobre domaćine i to posebno ako pričamo u odnosu na kukuruz, a ove godine nažalost se to odnosi i na suncokret na ovim prostorima. Kada je reč o sortama sortiment je poslednjih godina skoro isti, naiđu neke nove sorte, posebno iz inostranstva a iz našeg iskustva u poslednje vreme slabije dolaze sorte, međutim tu velike razlike u otpornosti na sušu i nema - dodao je Kovačević.

- Mi osim strnih žita i kukuruza nemamo šta drugo da sejemo. Dobro tu je suncokret u manjem obimu i soja ni oni nisu otporni na sušu. Mnogi komentarišu da bi trebalo da sejemo više sirka ali problem je i tržište, šta da radimo sa tim sirkom tako da su strna žita jednostavno najbolja od svih. Pokazalo se i da u sušnim godinama ti prinosi ne variraju toliko koliko varira prinos kukuruza. Naše sorte i sortimenti upravo su i selekcionisani da opstanu u tim uslovima kakvi su kod nas. Pored otpornosti na bolesti naš sortiment poseduje otpornost i na štetočine ali i na nedostatak padavina kao i na visoke temperature - izjavio je Kamenko Bratković, naučni saradnik Centra za strna žita i razvoj sela.

Centar za strna žita i razvoj sela u Kragujevcu baštini tradiciju dugu 128 godina. Iako danas rade u manjem obimu njihov sortiment je i dalje poznat širom Srbije.

(RTV)