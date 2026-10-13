Ekonomija

PUTIN I TRAMP POSTIGLI DOGOVOR O DIZELU: Kremlj otkrio zašto je EU sada na potezu

D.D.

13. 10. 2026. u 14:06

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DOGOVOR između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o dizel gorivu u skladu je sa interesima Vašingtona, Moskve i globalnog energetskog tržišta, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ПУТИН И ТРАМП ПОСТИГЛИ ДОГОВОР О ДИЗЕЛУ: Кремљ открио зашто је ЕУ сада на потезу

foto: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

-To je obostrano veoma korisna rusko-američka saradnja i ona odgovara interesima SAD, energetskih tržišta i odgovara interesima Ruske Federacije. Zato se dogodila - naveo je Peskov.

Međutim, namera EU da uvede sankcije Rusiji, kao odgovor na odluku SAD o dizel gorivu, mogla bi da ometa sporazum između dve zemlje, dodao je Peskov i skrenuo pažnju na "evropski cinizam".

- Činjenica je da su evropske zemlje, naravno, kao i sve druge zemlje u svetu, aktivni kupci ruske nafte i ruskih naftnih derivata. Rusija je, u tom smislu, država koja predstavlja svoj proizvod koji je sposoban da se takmiči na svetskom tržištu. Nastavićemo to da radimo - napomenuo je on. 

Prema njegovim rečima, Kremlj ne vidi direktnu vezu između odluke SAD o ruskom dizel gorivu i stava Moskve o pregovorima.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin održao telefonski razgovor sa američkim liderom SAD Donaldom Trampom.

Američki lider je izjavio da je tokom razgovora postignut sporazum o isporuci dizel goriva iz Rusije.

Dodao je da bi SAD rado dobijale rusko dizel gorivo i da im je ono potrebno.

(RT Balkan)

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