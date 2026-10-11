MODELI UDRUŽIVANJA U POLJOPRIVREDI: Udruživanje nije samo organizacioni model - ovo su prednosti!

NAJUSPEŠNIJI modeli udruživanja u regionu poljoprivrede su zadruge, lokalne akcione grupe (LAG‑ovi), specijalizovana udruženja proizvođača i javno‑privatna partnerstva, jer omogućavaju bolji pristup tržištu, investicijama i modernizaciji proizvodnje.

Foto: UWE ZUCCHI / AFP / Profimedia

Udruživanje povećava pregovaračku moć, smanjuje troškove i omogućava pristup tehnologijama i podsticajima – što je u skladu sa novim strateškim pravcima razvoja poljoprivrede u Srbiji, koji predviđaju jačanje organizovanja proizvođača i modernizaciju sektora.

Glavni modeli udruživanja koji se pokazuju uspešnim

1. Poljoprivredne zadruge

Najrasprostranjeniji i tradicionalno najuspešniji model.

Prema naučnom radu o udruživanju, zadruge donose brojne prednosti i predstavljaju dobru praksu u regionu, uz primere uspešnih udruženja iz bližeg okruženja.

Zašto funkcionišu:

zajednička nabavka repromaterijala;

zajednička prodaja i bolja cena;

lakši pristup podsticajima i IPARD‑u;

mogućnost zajedničkih investicija (hladnjače, sušare, mehanizacija).

2. Udruženja specijalizovanih proizvođača

Nova strategija poljoprivrede naglašava jačanje uloge udruženja, posebno u sektorima kao što su organska proizvodnja, pčelarstvo i bio‑distrikati.

Uspešni primeri:

udruženja pčelara koja razvijaju digitalno praćenje proizvodnje meda;

udruženja organskih proizvođača koja deluju kao partneri ministarstva u kreiranju politika

3. Lokalne akcione grupe (LAG‑ovi)

LAG‑ovi su model udruživanja lokalnih samouprava, poljoprivrednika i civilnog sektora.

Strategija do 2034. godine naglašava jačanje uloge lokalnih samouprava i LAG‑ova u ruralnom razvoju.

Zašto su uspešni:

omogućavaju pristup evropskim fondovima;

razvijaju lokalne brendove;

podstiču integrisane projekte (poljoprivreda + turizam + kultura).

4. Javno‑privatna partnerstva (JPP)

Prema izjavi potpredsednice Vlade, srpski primeri JPP su prepoznati kao najbolja praksa u regionu.

U poljoprivredi se koriste za:

modernizaciju pijaca;

izgradnju infrastrukture (hladni lanci, skladišta);

razvoj prerađivačkih kapaciteta.

5. Integrisani ratarsko‑stočarski sistemi

Novi strateški dokument Srbije predviđa podsticaje za integrisane sisteme kao model održive proizvodnje.

Prednosti:

zatvoreni krug proizvodnje;

manji troškovi đubriva i hrane;

veća otpornost na klimatske rizike.

Šta čini udruživanje uspešnim (praktični kriterijumi)

Jasna specijalizacija (med, mleko, voće, organska proizvodnja)

Profesionalno upravljanje (menadžer, agronom, digitalna podrška)

Zajednički nastup na tržištu (brend, ambalaža, marketing)

Investicije u zajedničku infrastrukturu (hladnjače, sušare, laboratorije)

Povezivanje sa naukom i savetodavnim službama, što je jedan od prioriteta nove strategije

Uključivanje mladih i žena, što je takođe istaknuto u strateškim dokumentima

Udruživanje nije samo organizacioni model, već ključni mehanizam za povećanje konkurentnosti, što je jedan od glavnih ciljeva Strategije poljoprivrede Srbije do 2034. godine.

Tekst: Katarina Despotović