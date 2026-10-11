MODELI UDRUŽIVANJA U POLJOPRIVREDI: Udruživanje nije samo organizacioni model - ovo su prednosti!
NAJUSPEŠNIJI modeli udruživanja u regionu poljoprivrede su zadruge, lokalne akcione grupe (LAG‑ovi), specijalizovana udruženja proizvođača i javno‑privatna partnerstva, jer omogućavaju bolji pristup tržištu, investicijama i modernizaciji proizvodnje.
Udruživanje povećava pregovaračku moć, smanjuje troškove i omogućava pristup tehnologijama i podsticajima – što je u skladu sa novim strateškim pravcima razvoja poljoprivrede u Srbiji, koji predviđaju jačanje organizovanja proizvođača i modernizaciju sektora.
Glavni modeli udruživanja koji se pokazuju uspešnim
1. Poljoprivredne zadruge
Najrasprostranjeniji i tradicionalno najuspešniji model.
Prema naučnom radu o udruživanju, zadruge donose brojne prednosti i predstavljaju dobru praksu u regionu, uz primere uspešnih udruženja iz bližeg okruženja.
Zašto funkcionišu:
- zajednička nabavka repromaterijala;
- zajednička prodaja i bolja cena;
- lakši pristup podsticajima i IPARD‑u;
- mogućnost zajedničkih investicija (hladnjače, sušare, mehanizacija).
2. Udruženja specijalizovanih proizvođača
Nova strategija poljoprivrede naglašava jačanje uloge udruženja, posebno u sektorima kao što su organska proizvodnja, pčelarstvo i bio‑distrikati.
Uspešni primeri:
- udruženja pčelara koja razvijaju digitalno praćenje proizvodnje meda;
- udruženja organskih proizvođača koja deluju kao partneri ministarstva u kreiranju politika
3. Lokalne akcione grupe (LAG‑ovi)
LAG‑ovi su model udruživanja lokalnih samouprava, poljoprivrednika i civilnog sektora.
Strategija do 2034. godine naglašava jačanje uloge lokalnih samouprava i LAG‑ova u ruralnom razvoju.
Zašto su uspešni:
- omogućavaju pristup evropskim fondovima;
- razvijaju lokalne brendove;
- podstiču integrisane projekte (poljoprivreda + turizam + kultura).
4. Javno‑privatna partnerstva (JPP)
Prema izjavi potpredsednice Vlade, srpski primeri JPP su prepoznati kao najbolja praksa u regionu.
U poljoprivredi se koriste za:
- modernizaciju pijaca;
- izgradnju infrastrukture (hladni lanci, skladišta);
- razvoj prerađivačkih kapaciteta.
5. Integrisani ratarsko‑stočarski sistemi
Novi strateški dokument Srbije predviđa podsticaje za integrisane sisteme kao model održive proizvodnje.
Prednosti:
- zatvoreni krug proizvodnje;
- manji troškovi đubriva i hrane;
- veća otpornost na klimatske rizike.
Šta čini udruživanje uspešnim (praktični kriterijumi)
- Jasna specijalizacija (med, mleko, voće, organska proizvodnja)
- Profesionalno upravljanje (menadžer, agronom, digitalna podrška)
- Zajednički nastup na tržištu (brend, ambalaža, marketing)
- Investicije u zajedničku infrastrukturu (hladnjače, sušare, laboratorije)
- Povezivanje sa naukom i savetodavnim službama, što je jedan od prioriteta nove strategije
- Uključivanje mladih i žena, što je takođe istaknuto u strateškim dokumentima
Udruživanje nije samo organizacioni model, već ključni mehanizam za povećanje konkurentnosti, što je jedan od glavnih ciljeva Strategije poljoprivrede Srbije do 2034. godine.
Tekst: Katarina Despotović
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