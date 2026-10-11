Poljoprivreda

MODELI UDRUŽIVANJA U POLJOPRIVREDI: Udruživanje nije samo organizacioni model - ovo su prednosti!

K. Despotović

11. 10. 2026. u 17:58

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NAJUSPEŠNIJI modeli udruživanja u regionu poljoprivrede su zadruge, lokalne akcione grupe (LAG‑ovi), specijalizovana udruženja proizvođača i javno‑privatna partnerstva, jer omogućavaju bolji pristup tržištu, investicijama i modernizaciji proizvodnje.

МОДЕЛИ УДРУЖИВАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ: Удруживање није само организациони модел - ово су предности!

Foto: UWE ZUCCHI / AFP / Profimedia

Udruživanje povećava pregovaračku moć, smanjuje troškove i omogućava pristup tehnologijama i podsticajima – što je u skladu sa novim strateškim pravcima razvoja poljoprivrede u Srbiji, koji predviđaju jačanje organizovanja proizvođača i modernizaciju sektora.

Glavni modeli udruživanja koji se pokazuju uspešnim

1. Poljoprivredne zadruge

Najrasprostranjeniji i tradicionalno najuspešniji model.
Prema naučnom radu o udruživanju, zadruge donose brojne prednosti i predstavljaju dobru praksu u regionu, uz primere uspešnih udruženja iz bližeg okruženja.

Zašto funkcionišu:

  • zajednička nabavka repromaterijala;
  • zajednička prodaja i bolja cena;
  • lakši pristup podsticajima i IPARD‑u;
  • mogućnost zajedničkih investicija (hladnjače, sušare, mehanizacija).

2. Udruženja specijalizovanih proizvođača

Nova strategija poljoprivrede naglašava jačanje uloge udruženja, posebno u sektorima kao što su organska proizvodnja, pčelarstvo i bio‑distrikati.

Uspešni primeri:

  • udruženja pčelara koja razvijaju digitalno praćenje proizvodnje meda;
  • udruženja organskih proizvođača koja deluju kao partneri ministarstva u kreiranju politika

3. Lokalne akcione grupe (LAG‑ovi)

LAG‑ovi su model udruživanja lokalnih samouprava, poljoprivrednika i civilnog sektora.
Strategija do 2034. godine naglašava jačanje uloge lokalnih samouprava i LAG‑ova u ruralnom razvoju.

Zašto su uspešni:

  • omogućavaju pristup evropskim fondovima;
  • razvijaju lokalne brendove;
  • podstiču integrisane projekte (poljoprivreda + turizam + kultura).

4. Javno‑privatna partnerstva (JPP)

Prema izjavi potpredsednice Vlade, srpski primeri JPP su prepoznati kao najbolja praksa u regionu.

U poljoprivredi se koriste za:

  • modernizaciju pijaca;
  • izgradnju infrastrukture (hladni lanci, skladišta);
  • razvoj prerađivačkih kapaciteta.

5. Integrisani ratarsko‑stočarski sistemi

Novi strateški dokument Srbije predviđa podsticaje za integrisane sisteme kao model održive proizvodnje.

Prednosti:

  • zatvoreni krug proizvodnje;
  • manji troškovi đubriva i hrane;
  • veća otpornost na klimatske rizike.

Šta čini udruživanje uspešnim (praktični kriterijumi)

  • Jasna specijalizacija (med, mleko, voće, organska proizvodnja)
  • Profesionalno upravljanje (menadžer, agronom, digitalna podrška)
  • Zajednički nastup na tržištu (brend, ambalaža, marketing)
  • Investicije u zajedničku infrastrukturu (hladnjače, sušare, laboratorije)
  • Povezivanje sa naukom i savetodavnim službama, što je jedan od prioriteta nove strategije
  • Uključivanje mladih i žena, što je takođe istaknuto u strateškim dokumentima

Udruživanje nije samo organizacioni model, već ključni mehanizam za povećanje konkurentnosti, što je jedan od glavnih ciljeva Strategije poljoprivrede Srbije do 2034. godine.

Tekst: Katarina Despotović

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