Vukša Dragović: Ilija Srdanović je tu da sprovede nasilje
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.
- Oni imaju kampanju nasilja dve godine. Mislim da će i ova cela kampanja proći u istom duhu. Ilija Srdanović je tu jer je spsooban da izvrši nasilje. Jedva čekaju da se završe izbori, njima je rezultat nevažan. Krenuće u spiralu nasilja opet - kaže Dragović.
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