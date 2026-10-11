Politika

Vukša Dragović: Ilija Srdanović je tu da sprovede nasilje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 10. 2026. u 21:41

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PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.

Вукша Драговић: Илија Срдановић је ту да спроведе насиље

Foto: printskrin TV Pink

 - Oni imaju kampanju nasilja dve godine. Mislim da će i ova cela kampanja proći u istom duhu. Ilija Srdanović je tu jer je spsooban da izvrši nasilje. Jedva čekaju da se završe izbori, njima je rezultat nevažan. Krenuće u spiralu nasilja opet - kaže Dragović.

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