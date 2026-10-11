Poljoprivreda

NAVODNJAVANJE - STVARNI NAPREDAK I PREPREKE: Šta je urađeno, a šta bi trebalo da bude urađeno?

K. Despotović

11. 10. 2026. u 17:27

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NAVODNjAVANjE je prepoznato kao strateški prioritet, ali napredak je neujednačen - urađeni su pojedinačni projekti i planovi, dok i dalje nedostaju sistemska ulaganja, koordinacija i održivo upravljanje vodama.

НАВОДЊАВАЊЕ - СТВАРНИ НАПРЕДАК И ПРЕПРЕКЕ: Шта је урађено, а шта би требало да буде урађено?

Foto: Luis Tosta on Unsplash

Srbija je poslednjih godina povećala ulaganja u sisteme za navodnjavanje, obnovila deo kanalske mreže i pokrenula projekte sa međunarodnim partnerima, ali i dalje zaostaje zbog nedovoljne infrastrukture, gubitaka vode, sporog sprovođenja strategija i nedostatka integrisanog upravljanja vodnim resursima.

Šta je urađeno (stvarni napredak)

1. Ulaganja u infrastrukturu i rekonstrukcije

  • Obnavljanje delova sistema Dunav–Tisa–Dunav i lokalnih kanala.
  • Modernizacija pumpnih stanica i izgradnja manjih sistema za navodnjavanje u Vojvodini i centralnoj Srbiji.
  • Projekti finansirani kroz međunarodne programe (npr. Svetska banka, EU IPARD).

2. Strateški dokumenti i planovi

  • Navodnjavanje je deo nacionalnih razvojnih strategija, uključujući Srbija 2030
  • U skladu sa principima strateškog planiranja, definisani su ciljevi, prioriteti i akcioni planovi (npr. sektorski planovi u poljoprivredi)

3. Podrška poljoprivrednicima

  • Subvencije za sisteme kap po kap, prskalice, bušenje bunara.
  • IPARD podsticaji za opremu i modernizaciju.

4. Digitalizacija u poljoprivredi (početni koraci)

  • Uvođenje precizne poljoprivrede i pilot-projekata za pametno navodnjavanje.
  • U strategiji Srbija 2030 naglašena važnost veštačke inteligencije i digitalnih rešenja

Šta nedostaje (glavne prepreke)

1. Nedovoljno razvijena infrastruktura

  • Veliki deo kanalske mreže je zastareo, sa visokim gubicima vode.
  • Nedovoljno akumulacija i rezervoara za sušne periode.

2. Slaba implementacija strategija

Rezultati pokazuju da strateški dokumenti često imaju:

  • nedostatke u sprovođenju,
  • nejasne prioritete,
  • nedovoljno praćenje i evaluaciju

3. Nedostatak integrisanog upravljanja vodama

  • Navodnjavanje se ne planira uvek zajedno sa zaštitom od poplava, odvodnjavanjem i klimatskim rizicima.
  • Nedovoljna koordinacija između ministarstava, lokalnih samouprava i vodoprivrednih preduzeća.

4. Finansijski jaz

  • Potrebe za ulaganjima su višestruko veće od trenutnih budžetskih izdvajanja.
  • Nedovoljno korišćenje EU fondova zbog administrativnih prepreka.

5. Nedovoljna digitalizacija i inovacije

Iako strategije naglašavaju digitalni razvoj u praksi:

  • sistemi za pametno navodnjavanje su retki,
  • nedostaju senzori, meteorološke stanice i platforme za upravljanje vodom.

6. Niska stopa navodnjavanih površina

  • Srbija navodnjava manje od 3% obradivih površina – znatno ispod EU proseka.
  • Suše postaju sve češće, a sistem ne prati klimatske promene. 

Srbija je prepoznala navodnjavanje kao strateški prioritet i pokrenula važne projekte, ali nedostaje sistemski pristup, veća ulaganja i bolja koordinacija. Najveći izazovi su: zastarela infrastruktura, nedovoljna digitalizacija, sporost administracije i nedostatak integrisanog upravljanja vodama.

Tekst: Katarina Despotović 

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