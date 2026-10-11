NAVODNJAVANJE - STVARNI NAPREDAK I PREPREKE: Šta je urađeno, a šta bi trebalo da bude urađeno?
NAVODNjAVANjE je prepoznato kao strateški prioritet, ali napredak je neujednačen - urađeni su pojedinačni projekti i planovi, dok i dalje nedostaju sistemska ulaganja, koordinacija i održivo upravljanje vodama.
Srbija je poslednjih godina povećala ulaganja u sisteme za navodnjavanje, obnovila deo kanalske mreže i pokrenula projekte sa međunarodnim partnerima, ali i dalje zaostaje zbog nedovoljne infrastrukture, gubitaka vode, sporog sprovođenja strategija i nedostatka integrisanog upravljanja vodnim resursima.
Šta je urađeno (stvarni napredak)
1. Ulaganja u infrastrukturu i rekonstrukcije
- Obnavljanje delova sistema Dunav–Tisa–Dunav i lokalnih kanala.
- Modernizacija pumpnih stanica i izgradnja manjih sistema za navodnjavanje u Vojvodini i centralnoj Srbiji.
- Projekti finansirani kroz međunarodne programe (npr. Svetska banka, EU IPARD).
2. Strateški dokumenti i planovi
- Navodnjavanje je deo nacionalnih razvojnih strategija, uključujući Srbija 2030
- U skladu sa principima strateškog planiranja, definisani su ciljevi, prioriteti i akcioni planovi (npr. sektorski planovi u poljoprivredi)
3. Podrška poljoprivrednicima
- Subvencije za sisteme kap po kap, prskalice, bušenje bunara.
- IPARD podsticaji za opremu i modernizaciju.
4. Digitalizacija u poljoprivredi (početni koraci)
- Uvođenje precizne poljoprivrede i pilot-projekata za pametno navodnjavanje.
- U strategiji Srbija 2030 naglašena važnost veštačke inteligencije i digitalnih rešenja
Šta nedostaje (glavne prepreke)
1. Nedovoljno razvijena infrastruktura
- Veliki deo kanalske mreže je zastareo, sa visokim gubicima vode.
- Nedovoljno akumulacija i rezervoara za sušne periode.
2. Slaba implementacija strategija
Rezultati pokazuju da strateški dokumenti često imaju:
- nedostatke u sprovođenju,
- nejasne prioritete,
- nedovoljno praćenje i evaluaciju
3. Nedostatak integrisanog upravljanja vodama
- Navodnjavanje se ne planira uvek zajedno sa zaštitom od poplava, odvodnjavanjem i klimatskim rizicima.
- Nedovoljna koordinacija između ministarstava, lokalnih samouprava i vodoprivrednih preduzeća.
4. Finansijski jaz
- Potrebe za ulaganjima su višestruko veće od trenutnih budžetskih izdvajanja.
- Nedovoljno korišćenje EU fondova zbog administrativnih prepreka.
5. Nedovoljna digitalizacija i inovacije
Iako strategije naglašavaju digitalni razvoj u praksi:
- sistemi za pametno navodnjavanje su retki,
- nedostaju senzori, meteorološke stanice i platforme za upravljanje vodom.
6. Niska stopa navodnjavanih površina
- Srbija navodnjava manje od 3% obradivih površina – znatno ispod EU proseka.
- Suše postaju sve češće, a sistem ne prati klimatske promene.
Srbija je prepoznala navodnjavanje kao strateški prioritet i pokrenula važne projekte, ali nedostaje sistemski pristup, veća ulaganja i bolja koordinacija. Najveći izazovi su: zastarela infrastruktura, nedovoljna digitalizacija, sporost administracije i nedostatak integrisanog upravljanja vodama.
Tekst: Katarina Despotović
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