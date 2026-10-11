ONI ZNAJU DA GUBE Vučić: Oni su bili sigurni, biće šok kad budu videli izborne rezultate
PRVI na listi i nosilac liste, „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, gostovao je u Hit Tvitu na TV Pink. U studiju su i istoričar Goran Šarić, Vukša Dragović "Srpski suverenisti", novinarka Kurira Snežana Petrović i novinarka TV Pink Gordana Uzelac.
On je govorio i o tome da Crnogorci vode kampanju "Studentske" liste i da su na njoj:
- Nemam ništa protiv ljudi drugih nacionalisti. Želim da se dobor osećaju u ovoj zemlji. Oni kuju planove, CRTA će u 12, 1 da kaže da izbori nisu regularni, jer znaju da gube izbore. Svako vidi to, razlika se povećava iz dana u dan, da vas to obavestim. Ljudi znaju da su oni za to spremni. Ima tu mnogo dobre i vaspitane dece, koji su pomislili da oni odlučuju i menjaju sudbinu Srbije. Prošli su kroz mlin ovoga aparata koji vodi specijalne operacije protiv Srbije, a zove se N1. Oni su bili sigurni, biće šok kad budu videli izborne rezultate. Jedan deo ljudi naivno ili iz neznanja ili žive u mehuru, ne vide druge pristalice i ljude i ne mogu to da prunaju. Kad budu videli rezultate, biće u šoku. Prošli put su najavljivali nasilje, a kad su videli razliku, odustali su od svega - kaže Vučić.
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