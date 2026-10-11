Politika

"NAPRAVILI SU JEDNU VELIKU GREŠKU" Vučić otkrio zašto će blokaderi izgubiti na izborima i to ne malom razlikom

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11. 10. 2026. u 21:39

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ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink, da će Studentska lista izgubiti izbore, jer su napravili jednu grešku.

НАПРАВИЛИ СУ ЈЕДНУ ВЕЛИКУ ГРЕШКУ Вучић открио зашто ће блокадери изгубити на изборима и то не малом разликом

Foto: printskrin TV Pink

- Verujem zašto će da izgube izbore. Imali su veliku prednost, mnoge stvari sam čuo od Dragovića. Kada sam analizarao te pare, sa novcem koji je dobijao Šolak za svoje medije, onda sam shvatio koliko je veliki novac uložen protiv naše slobodarske politika. Nikome u okruženju ne odgovara snažna Srbija, ni Zagrebu, ni Sarajevu, ni Podgorici. Pokušali su da sruše Fica u Evropi. Moraće možda na izbore u januaru iduće godine. Ostala je samo Srbija. Pošlo bi im za rukom da nisu napravili grešku. Sve su usmerili na jednu tačku. Da su radili malo šire u krugu oko mene, a ne samo Vučić - pobedili bi. Ovako će da izgube. Izgubiće, ne malom razlikom - samo ću to da vam kažem. Zato što mržnja ne pobeđuje. To šta ja radim u 4 zida, koliko je težak proces donošenja odluka, uvek staloženo, smireno, oni su potcenjivali protivnika, mislili završeno i dolazi im taj trenutak i dolazi im taj trenutak i neće se radovati tom trenutku. Srbija hoće - istakao je Vučić.

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