ULAGANJE I ZARADA - ONO ŠTO ZANIMA SVE VOĆARE: Tačno dato, tačno uzeto od pojedinih vrsta voća
ONO što zanima sve voćare koji planiraju prodaju proizvoda jesu - ulaganje i zarada. Ovaj odnos uvek je presudan kada se želi prodaja proizvoda, odluka da li će se voćari upustiti u proizvodnju ili od nje odustati.
Evo računice:
Kruška
Ukupno početno ulaganje u podizanje savremenog gustog zasada kruške iznosi između 10.000 i 18.000 evra po hektaru, u zavisnosti od primenjene tehnologije. U fazi pune rodnosti, zasad može doneti čistu prosečnu godišnju dobit od 15.000 do 18.500 evra po hektaru.
Dunja
Početno ulaganje po hektaru iznosi između 5.000 i 10.000 evra, u zavisnosti od pripreme zemljišta i sistema za navodnjavanje. Prva ozbiljnija dobit i povraćaj investicije očekuju se od 4. ili 5. godine, dok pun rod nastupa oko 10. godine. Kada zasad uđe u stabilan rod, čista dobit po hektaru, nakon odbijanja troškova održavanja, iznosi oko 6.000 do 11.000 evra godišnje.
Breskva
Početno ulaganje za podizanje jednog hektara zasada breskve iznosi između 5.000 i 10.000 evra, dok čist godišnji profit u punoj rodnosti može dostići oko 7.500 evra po hektaru.
Kajsija
Ulaganje u podizanje jednog hektara zasada kajsije iznosi od 5.000 do 11.000 evra (osnovni troškovi sa sistemom za navodnjavanje), dok u punoj rodnosti godišnji profit može dostići oko 15.000 evra po hektaru.
Borovnica
Početna ulaganja u podizanje savremene plantaže borovnice na 1 hektar kreću se između 50.000 i 100.000 evra (ili preko 120.000 evra uz najsavremenije sisteme zaštite od grada i protivgradne mreže), dok se puna godišnja dobit procenjuje na 15.000 do 30.000 evra i više u godinama punog roda.
Sada kada vam je računica poznata, odluka je na vama da li ćete i šta saditi, negovati i ubirati dobit.
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