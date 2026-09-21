Fudbal

CEO STADION JE ZANEMEO! Igrao se 64. minut na meču Crvene zvezde kada se delegat iznenad srušio i preminuo

М.П.

21. 09. 2026. u 11:59 >> 12:16

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DRAMA na fudbalskom terenu!

ЦЕО СТАДИОН ЈЕ ЗАНЕМЕО! Играо се 64. минут на мечу Црвене звезде када се делегат изненад срушио и преминуо

Ilustracija/ Foto: N. Živanović

Naime, tokom utakmice Opštinske lige u selu Miraševac dogodila se nezapamćena tragedija koja je u crno zavila domaći fudbal.

Fudbalski delegat (57) iznenada se srušio na terenu i preminuo na licu mesta, nakon čega je meč momentalno prekinut.

Užasan meč odigravao se između domaćeg kluba FK "Crvena zvezda" iz Miraševca i FK "Šumadija" iz Sipića. Sve je delovalo uobičajeno do kobnog 64. minuta utakmice, kada je nesrećnom čoveku naglo pozlilo.

– Bio je delegat na utakmici kada mu je pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su pritrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud – ispričao je za agenciju RINA jedan od potresenih očevidaca ovog stravičnog događaja.

Iako su igrači, stručni štab i publika odmah reagovali i pokušali da mu pruže prvu pomoć do dolaska lekara, spasa mu nije bilo. Utakmica nakon ovog šoka više nije nastavljena, a muk i neverica zavladali su celim selom.

Tačan uzrok smrti ovog 57-godišnjeg fudbalskog radnika biće utvrđen daljom istragom i obdukcijom.
 

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