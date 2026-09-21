CEO STADION JE ZANEMEO! Igrao se 64. minut na meču Crvene zvezde kada se delegat iznenad srušio i preminuo
DRAMA na fudbalskom terenu!
Naime, tokom utakmice Opštinske lige u selu Miraševac dogodila se nezapamćena tragedija koja je u crno zavila domaći fudbal.
Fudbalski delegat (57) iznenada se srušio na terenu i preminuo na licu mesta, nakon čega je meč momentalno prekinut.
Užasan meč odigravao se između domaćeg kluba FK "Crvena zvezda" iz Miraševca i FK "Šumadija" iz Sipića. Sve je delovalo uobičajeno do kobnog 64. minuta utakmice, kada je nesrećnom čoveku naglo pozlilo.
– Bio je delegat na utakmici kada mu je pozlilo. Samo se srušio. Utakmica je odmah prekinuta, svi su pritrčali da pomognu, pozvana je Hitna pomoć ali uzalud – ispričao je za agenciju RINA jedan od potresenih očevidaca ovog stravičnog događaja.
Iako su igrači, stručni štab i publika odmah reagovali i pokušali da mu pruže prvu pomoć do dolaska lekara, spasa mu nije bilo. Utakmica nakon ovog šoka više nije nastavljena, a muk i neverica zavladali su celim selom.
Tačan uzrok smrti ovog 57-godišnjeg fudbalskog radnika biće utvrđen daljom istragom i obdukcijom.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Ameri upravo sada uradili Nikoli Jokiću
21. 09. 2026. u 06:47 >> 07:05
Srbija već izbačena sa Evropskog prvenstva!?
21. 09. 2026. u 07:03 >> 12:03
Panika u Holandiji pred dolazak u Srbiju, sada su ostali i bez njega
21. 09. 2026. u 06:24
NESTVARNO! Srpski fudbal ovo ne pamti
21. 09. 2026. u 06:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)