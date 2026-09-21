BLOKADERSKA NOVINARKA RAZOTKRILA ILIJU SRDANOVIĆA: Milogorac više ne može da se sakrije (VIDEO)

ILIJA Srdanović, nosilac blokaderske, tzv. "studentske liste", polarizuje javnost već danima. Otkako je objavljeno da će upravo on predvoditi spisak od 250 blokaderskih kandidata za izbore 25. oktobra, traju rasprave o njegovoj političkoj naklonosti. Otkriveno je da je blizak prijatelj Mila Đukanovića i njegov lični lekar, da je podržavao politiku ustašoidnog Liberalnog saveza Crne Gore, kao i da je blizak Dinku Gruhonjiću kroz mrežu "Slobodni univerzitet", koju je osnovao sam Gruhonjić. Potvrdu da je sve što se tiče Srdanovića istina, dala je, neočekivano, blokaderska novinarka Olja Bećković na tajkunsko-terorističkoj lažoviziji u emisiji "Utisak nedelje".

Foto: Printskrin

Obraćajući se Srdanoviću, Bećkovićeva je akcentovala njegovo prezime upravo onako kako to čine u Crnoj Gori, pokušavajući da normalizuje sve ono što je prethodnih dana otkriveno o Srdanoviću.

Za srpski narod nije sporno što je Srdanović poreklom iz Crne Gore, kao i veliki broj stanovnika Srbije, između ostalog. Međutim, sporno je sve ostalo.

Njegova povezanost sa krvnikom srpskog naroda iz Crne Gore, Milom Đukanovićem je posebno važna. Njegovi politički stavovi i izjašnjavanje na popisu kao nacionalni Crnogorac, direktno šteti interesima Srba u Crnoj Gori i to je ono što je problem.

Ne može da se normalizuje saradnja sa proustaškim režimom DPS-a i pokušaj da se od Srbije stvori zavisna prćija crnogorske mafije. Srbi su jasno poručili da neće pristati na normalizaciju pojava u društvu koje mogu da naštete našoj zemlji i narodu.

Srdanović je u prethodnih par dana, osim po ovim pitanjima, javnost zgrozio i svojim nedoličnim ponašanjem. Neko ko se kandiduje za najviše državne funkcije ne bi smelo da sebi dostupi snimanje video-klipova u stilu Šaka Polumente. Pevač je svojevremeno maloletnici slao snimak sa porukom "nedostaješ", što je od strane javnosti ocenjeno kao transfer blama.

Srdanović je sada u istom stavu, istim tonom i bojom glasa praktično kopirao Polumentu, zbog čega je na mrežama dobio nadimak "Sprdanović".

Osim toga je otkriveno i da je slagao kada je u pitanju navodno gašenje njegovog instagram nalogu, za koji mu je očito naređeno da ga privremeno skloni sa mreže, kako bi ga algoritam Instagrama zaboravio. Snimak u stilu Polumente je za jako kratko vreme postao viralan i predmet opšte sprdnje.

Srdanović je zato obmanuo javnost, pokušavajući da gašenje predstavi kao napad na sebe. Ipak, stručnjaci za društvene mreže i oni koji razumeju kako funkcioniše algoritam Instagrama, na osnovu kojeg pratiocima "iskaču" predloženi snimci, su otkrili ovaj podli plan.

Ilija Srdanović je za samo par dana uspeo ono u čemu niko nije, da izgubi podršku i najvatrenijim i najekstremnijih blokadera.

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(24 sedam)