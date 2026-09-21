Srbija već izbačena sa Evropskog prvenstva!?

Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras od 21 čas igra meč osmine finala na Evropskom prvenstvu protiv selekcije Slovenije.

Credit: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Direktan televizijski prenos ove izuzetno važne utakmice obezbeđen je na kanalima RTS 2 i Arena Premium 1.

Iako u taboru srpskog tima vlada optimizam, "orlovi" se suočavaju sa ozbiljnim izazovom, pošto su ih svetske kladionice praktično otpisale pred ovaj duel. Kvota na pobedu Srbije kreće se u rasponu od 3,60 do 4,22, dok se trijumf Slovenaca, koji vežu čak sedam uzastopnih pobeda protiv naše selekcije, vrednuje skromnih 1,23 do 1,27.

Srbija je do ove faze takmičenja stigla zauzevši treću poziciju u grupi C (učinak 3-2), i to posle dva neverovatna preokreta protiv Danske i Holandije, kada su naši momci uspeli da se vrate posle zaostatka od 0:2 u setovima. Sa druge strane, Slovenija je bila drugoplasirana u grupi A sa tri pobede i jednim porazom.

Ukoliko izabranici Đorđa Krecua naprave podvig i eliminišu Slovence, Srbija će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz duela Belgija – Češka.

