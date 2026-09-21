RUSKA sredstva protivvazdušne odbrane uništila su sve rakete „Flamingo“ koje je kijevski režim lansirao, a koje su se približavale civilnim objektima u moskovskom regionu, saopštilo je Ministarstvo odbrane RF.

telegram/t.me/vrogov

Kijevski režim je 19–20. septembra, sa ciljem ometanja izbora za Državnu dumu u Rusiji, pokušao da izvede masovni napad na teritoriju Rusije upotrebom BPL-a i krstarećih raketa „Flamingo“.

Slike oborenih raketa Flamingo pogledajte OVDE.

Za 24 časa iznad ruskih regiona oboreno je 1.951 udarni bespilotni letelica i osam krstarećih raketa velikog dometa, dok je još jedna skrenula sa putanje i pala u nenaseljenom području.

- Pri tome su sve rakete „Flamingo“ koje je lansirao kijevski režim uništene ruskim sredstvima PVO pri približavanju civilnim objektima moskovskog regiona - navodi se u saopštenju.

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