SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Ameri upravo sada uradili Nikoli Jokiću

KO bi ovo očekivao!?

FOTO: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Ugledni američki ESPN objavio je novu, šokantnu "rang-listu buduće moći" NBA lige, a rezultati su izazvali zemljotres u košarkaškom svetu. Prema proceni njihovih analitičara, koji su ocenjivali trogodišnje izglede franšiza, Denver Nagetsi su brutalno potcenjeni i gurnuti na sramno 18. mesto u ligi!

I dok američki mediji otvoreno pišu da Denver dolazi iz "najneprijatnije međusezone u novijoj istoriji", te da će stvari odavde postati samo gore, domaća javnost je zgrožena ovakvim nepoštovanjem trostrukog MVP-ja Nikole Jokića.

Kako je moguće da tim koji u svojim redovima ima najboljeg košarkaša planete završi u donjem delu tabele? ESPN je računicu izveo na osnovu pet rigoroznih kategorija, a situacija u Koloradu izgleda ovako:

Igrački kadar: 7. mesto

Tržište: 18. mesto

Uprava: 24. mesto

Pikovi na draftu: 24. mesto

Finansijska fleksibilnost: 30. mesto AP Photo/Jack Dempsey)

Iz aviona se vidi da je problem u novcu. Denver je zvanično zakucan za poslednje mesto u ligi kada je u pitanju prostor u budžetu. Nagetsi trenutno imaju najskuplji platni spisak u NBA ligi, a nova pravila kolektivnog ugovora surovo kažnjavaju prelazak preko takozvanog "drugog praga" poreza na luksuz.

Situacija je alarmantna. Ako uprava Denvera ne pronađe način da smanji troškove i izađe iz opasne zone poreza na luksuz do februarskog roka za trejdove, doživeće stravičan udarac – njihov pik prve runde za 2034. godinu biće potpuno zamrznut! Rivali već uveliko pokušavaju da iskoriste ovaj nezavidan položaj Nagetsa, svesni da im je manevarski prostor skrećen.

Spas se nazire tek u narednim godinama. Finansijski pritisak bi mogao da popusti tek sledećeg leta ukoliko klub dopusti da Kem Džonson, Džulijan Stroter i DaRon Holms Drugi odu kao slobodni agenti, dok će se 2028. godine konačno otarasiti ugovora Zeka Nadžija, koji teži ogromnih 32 miliona dolara.

Ipak, analitičari iz SAD svesno ignorišu ono najvažnije – dešavanja na parketu. Nukleus tima koji čine Nikola Jokić, Džamal Marej, Aron Gordon i Kristijan Braun ima zastrašujući zajednički učinak sa net-rejtingom od čak +15,2 tokom 1.115 zajedničkih minuta u karijeri.

Pored toga, ESPN je pokazao ogromno nepoverenje prema novoj upravi koju vode Ben Tenzer i Džon Volas, ali i prema Dejvidu Adelmanu, kome je ovo prvi trenerski posao u karijeri.

I dok prognoze izgledaju mračno, kritičari zaboravljaju zlatno pravilo modernog sporta: Denver u svojim redovima ima jedinog igrača u ovom veku koji je šest godina zaredom završio među prva dva u izboru za MVP-ja.

Dokle god Nikola Jokić planira da stavi paraf na sledeći ugovor i ostane u Koloradu, donji prag Nagetsa je svetlosnim godinama iznad sramne 18. pozicije.