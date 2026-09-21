"ŠTA JE TO SLEDEĆE ŠTO ĆE ŽENAMA DA RADE 26. OKTOBRA?" Brnabić o blokaderskoj kampanji: Nek ljudi pogledaju sami, pa nek procene

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je danas da je kampanja Studenske liste usmerena na zastrašivanje žena i navela da je to njihov plan i program za Srbiju.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Na konferenciji za novinare u sedištu SNS-a, kojoj je prisustvovao veliki broj članica te stranke, prikazan je video snimak na kojem bivši košarkaš Vladimir Štimac, koji podržava Studentsku listu, kaže da oni koji žele da "jašu konje" na izborima 25. oktobra treba da zaokruže broj 3, pod kojim je Studentska lista, a zatim je prikazan džokej koji jaše konja.

- Fin plan i program, što bi oni rekli, lepša i bolja Srbija. Poruka videa gospodina Štimca, koji je jedan od simbola Studentske liste, je ono što sve porodice u Srbiji treba da očekuju ukoliko 25. oktobra pobedi Studentska lista. To nismo rekli mi, to su rekli oni sami. Još jedna izuzetno jasna poruka ženama: nek ljudi pogledaju sami, pa nek procene kakve su to vrednosti Studentske liste, kakvo je to ponižavanje i vređanje žena, i nakon onih pretnji šišanjem, šta je to sledeće što će oni ženama da rade 26. oktobra - upitala je Brnabić.

Članica SNS Vesna Vidojević rekla je da je Studentska lista još jednom pokazala plan i program i dodala da je prvi plan i program Studentske liste dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Ne mogu da ga pobede rezulatatima. Nemaju ništa da ponude građanima Srbije i to je jedini način borbe koji oni imaju, da u najgorem mogućem svetlu pokažu šta će se dešavati njemu, a i svima ostalima koji su uz njega - rekla je ona.

Dodala je da je drugi plan i program Studentske liste zastrašivanje građana Srbije, svih onih koji se usude da misle bilo šta drugačije od njih, koji se usude da kažu da su uz predsednika Aleksandra Vučića.

- Ono što je najtužnije i najžalosnije, zastrašivanje, pre svega, žena. Koga ćete to tačno da jašete i na koga se to tačno odnosi? Već dve godine imamo kampanju od strane blokadera i studenata usmerenu protiv žena. Napade na žene, vređanje žena, da ne pričam o tome šta je sve pisano i izgovoreno na društvenim mrežama, i ta kampanja se nastavlja. Takođe, ako se osvrnemo na to i ko je nosilac liste Studentske liste, neko ko je optuživan za nasilje i sprovođenje nasilja nad ženama. Njihova kampanja jeste uvreda - rekla je Vidović.

Prema njenim rečima, Studentska lista smatra žene najslabijim delom društva.

- Udarili su i na decu, sada posebno na žene, da ih zastraše. I na neki način nas upozorili šta će se dešavati tog 26. oktobra u slučaju da takvi dođu na vlast u Srbiji. A kada udarate na žene ne udarate samo na jednu ženu, udarate na kompletnu porodicu. Žene su definitivno stub porodice, žene su najodgovorniji deo ovog društva, tako da ste udarili na svakog čoveka, jer je ta žena i nečija sestra, i nečija majka, i nečija baka, i to je ono protiv čega se mi borimo - istakla je ona.

Vidović je navela da se SNS zalaže za to da svi imaju jednaka prava, a naročito da žene budu zaštićene i da vode Srbiju ka uspehu, kao što je i bilo prethodnih 10 godina.

- Mi se, pre svega, zalažemo, za razliku od njih, da se žene poštuju - rekla je Vidović.

(Tanjug)