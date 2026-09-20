"PREŠLI SU SVE GRANICE PRISTOJNOSTI, VIDEO JE JEZIV" Vučević oštro reagovao na snimak blokadera

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas da je zgrožen, kako je naveo, "jezivim video snimkom objavljenim od strane blokadera, koji za cilj ima dehumanizaciju Aleksandra Vučića, kroz brisanje njegovih emocija, negiranje dostignuća i satanizaciju njegovog rada".

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- Nakon ove morbidne objave postaje jasno da su blokaderi prešli sve granice pristojnosti već u početnom delu predizborne kampanje i da su rešeni da na svaki način pokušaju da politički ubiju svog protivnika Aleksandra Vučića - rekao je Vučević povodom videa objavljenog na Instgramu sviublokade.fdu, a u kome se prikazuje scenario hapšenja predsednika Vučića.

Vučević je istakao da SNS nikada neće dozvoliti da se na sličan način ophodi prema njima, da koristi njihovu brutalnu metodologiju političkog obračunavanja i dehumanizacije do krajnjih medijskih granica, a svakako ispod svake granice pristojnosti.

- Većinska i pristojna Srbija danas jasno vidi one koji im umesto političkog programa serviraju mržnju i nasilje. Kada shvate da mržnja ne može da pobedi ljubav prema otadžbini, tada će im biti jasno zbog čega nikada neće pobediti Aleksandra Vučića - istakao je Vučević.

Na Instagram nalogu sviublokade.fdu objavljen je video snimak na kojem je predsednik Vučić predstavljen kao nepoželjan i u kojem mu se preti hapšenjem.

(Tanjug)