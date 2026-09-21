RUSIJA ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjave lidera francuske stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji.

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Predsednik Putin je to više puta istakao. Nemamo sporova ni sa jednom evropskom državom koji bi mogli dovesti do ozbiljnih nesuglasica. Stoga, Rusija ne predstavlja pretnju, nikome ne preti i nikoga ne ucenjuje- poručio je portparol Kremlja.

On je komentarisao izjave lidera francuske stranke Nacionalno okupljanje, Marin le Pen i Žordana Bardele, u kojima se, između ostalog, tvrdi da Moskva pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji.

- Kategorički se ne slažemo sa takvim izjavama. Ne prihvatamo ih - naglasio je Peskov.

O izborima u Nemačkoj

Izborna pobeda stranke Alternativa za Nemačku (AfD) je unutrašnja stvar Nemačke i Kremlj ne želi da je detaljno komentariše, istakao je Peskov.

Prema njegovim rečima, pojedini nemački građani traže alternativu aktuelnoj vlasti kako bi postigli ekonomska poboljšanja.

- Pratimo podatke koji se odnose na ekonomski razvoj Nemačke i pad konkurentnosti nemačke privrede koja je, na kraju krajeva, vodeća privreda u Evropi. To su jednostavno činjenice izražene brojkama, one ne zahtevaju komentar. Prirodno je da Nemci, ili bar jedan njihov deo, traže alternativu aktuelnom rukovodstvu kako bi poboljšali svoju situaciju. To je prirodan proces - ukazao je Peskov.

Izbori za pokrajinski parlament u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji održani su 20. septembra. Nakon prebrojavanja 100 odsto glasova, stranka Alternativa za Nemačku odnela je pobedu, osvojivši 38,2 odsto glasova.

Hrišćansko-demokratska unija (CDU) osvojila je svega 4,9 odsto glasova, čime nije uspela da pređe izborni cenzus od pet procenata neophodan za ulazak u pokrajinski parlament (Landtag).

Izbori za Predstavnički dom Berlina takođe su održani 20. septembra. Partija Levice zauzela je prvo mesto sa 25,7 odsto glasova, CDU je bio drugi sa 18,8 odsto, dok je AfD završio na trećem mestu sa 16,3 odsto.

O prirodi NATO-a

Suštinska priroda NATO-a se tokom godina nije promenila. Taj blok je stvoren kao instrument konfrontacije i to je i ostao, primetio je Peskov.

- Ništa se nije promenilo u pogledu suštine Severnoatlantske alijanse tokom godina: to je blok koji je prvobitno stvoren radi konfrontacije i ostaje instrument konfrontacije- zaključio je Peskov, komentarišući vojne vežbe NATO-a u regionu Baltika, koje uključuju i uvežbavanje zaplene trgovačkih brodova.

(Sputnjik)