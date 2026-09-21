Fudbal

Tadić priznao šta je presudilo da se vrati: Selektor me ovo zamolio...

М. З.

21. 09. 2026. u 13:14

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Iskusni as se raduje što će ponovo nositi dres Srbije.

Тадић признао шта је пресудило да се врати: Селектор ме ово замолио...

FOTO: M. Vukadinović

Vratio se letos Dušan Tadić (37) u evropski fudbal, a potom i u nacionalni tim. Ofanzivni vezista rešio je da prihvati poziv selektora Veljka Paunovića (49), kako bi pomogao podmlađenom timu na startu novog ciklusa u Ligi nacija.

Dugogodišnji kapiten "orlova" napravio je pauzu od dve godine, pošto je poslednji nastup upisao još na Evropskom prvenstvu 2024. u Nemačkoj. Tada je zbog neslaganja sa bivšim kormilarom Draganom Stojkovićem Piksijem (61) odlučio da se povuče i činilo se tada da je završio sa reprezentacijom.

Prošlu sezonu je popularni Duća proveo na Bliskom istoku, pošto je nosio dres Al Vahde, dok je u minulom prelaznom roku rešio da ponovo zaigra u Holandiji i potpiše za NEC.

- Srbija prolazi kroz težak period. Selektor me je zamolio da se vratim, jer svojim iskustvom mogu da pomognem saigračima. Tražio je to od mene i ranije, ali bio sam u Emiratima i mislio sam da nije pravi trenutak. Sad sam ponovo u Evropi i želeo bih da im pomognem - rekao je Tadić za holandske medije.

FOTO: M. Vukadinović

 

Zasad je sjajni organizator igre odigrao 11 mečeva u svim takmičenjima i upisao tri asistencije. Međutim, njegov NEC ne igra u skladu sa očekivanjima, pošto na poslednjih pet utakmica zaredom ne zna za trijumf.

- Kada ne pobeđuješ, nisi srećan. Imali smo previše problema u poslednje vreme i mnogo povreda. To su okolnosti s kojima moramo da se nosimo. Znali smo da treba da preživimo ovaj period. Nadamo se da će svi ponovo biti fit nakon reprezentativne pauze i da ćemo onda krenuti u seriju dobrih rezultata - poručio je Tadić.

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