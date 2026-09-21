Poljoprivreda

PRE PODIZANJA VOĆNJAKA: Ovo su stvari koje morate znati kako bi vaš voćnjak bio "za primer"

K. Despotović

21. 09. 2026. u 13:55

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PODIZANjE voćnjaka sa sobom nosi puno snova i svi voćari u ovaj poduhvat ulaze sa puno entuzijazma, ali pre realizacije ove akcije, potrebno je razmotriti nekoliko stvari.

ПРЕ ПОДИЗАЊА ВОЋЊАКА: Ово су ствари које морате знати како би ваш воћњак био за пример

Foto: Hannamariah

To je, svakako, nešto što se planira nekoliko godina pre sadnje pa se u realizaciju nikada ne ulazi odmah i ishitreno. Ovakve odluke značajno smanjuju greške i čine da vaš voćnjak bude "za primer".

Ako nemate iskustva ili dovoljno znanja, potrebno je konsultovati stručnjaka i temeljno iščitavati stručnu literaturu. Ovde treba biti posebno oprezan koga pitate i da li su informacije koje dobijate one prave, zato je važna prava adresa ili pak više njih.

Bitno je da voće ima dovoljno toplote i svetlosti, a sadnja se većinom obavlja na nagnutim terenima. Generalno, zbog mogućnosti izmrzavanja predlaže se podizanja voćnjaka na visine iznad 150 metara, a kao idealna nadmorska visina se navodi 400 do 500 metara. Voću uglavnom odgovaraju slabo kisela, dobro propusna zemljišta, a pre same sadnje potrebna je hemijska analiza zemljišta. 

Dobra zemlja i dobra informacija uvode u dobru sadnju, a najbolja je ona u jesen, tokom zime ili ranog proleća. Kasna prolećna sadnja se ne preporučuje. 

A kada uzmete sadnicu u ruku, uvek je zagledajte jer može biti oštećena. Na zdravim sadnicama se skrate osnovne žile. Na pokidanim žilama obnavljaju se preseci do mesta koje nije oštećeno. Preseci moraju biti pravi, jer što je rana veća sporije zarasta. Ako se sadi u proleće sadnicu bi trebalo zaliti sa 10 litara vode. 

I tu se proces ne završava. Dolaze novi i problemi i radosti, o kojima ćemo se sigurno baviti u nekom drugom tekstu. 

Zasadili ste sa ljubavlju, i ljubav će biti uzvraćena. 

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