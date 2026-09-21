JOŠ JEDNA LAŽ RAZOTKRIVENA! Srdanović sam ugasio pa vratio Instagram: Priča o „gašenju“ trajala svega nekoliko sati

KAO što se ispostavilo da Srdanović nije vojnik sa fotografije kojom je predstavljen kao ratnik, tako ni za njegovu tvrdnju da mu je Instagram nalog „ugašen“ od strane trećih lica nema javno dostupne potvrde.

Foto: Printskrin 24 Sedam

Profil je navodno nestao, Srdanović je slučaj odmah povezao sa „slobodom i pravdom u Srbiji“, a svega nekoliko sati kasnije isti nalog ponovo je bio aktivan.

Instagram profil Ilije Srdanovića ponovo je aktivan.

Time je priča koja je prethodne večeri predstavljena kao politički slučaj dobila novi obrt. Srdanović je javno rekao da mu je nalog „ugašen“, ali nije objavio obaveštenje Instagrama iz kojeg bi se videlo da je platforma suspendovala profil, ko je eventualno prijavio nalog ili zbog čega bi Meta preduzela takvu meru.

Istovremeno, na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je nalog zapravo sam deaktivirao. Ni za tu verziju trenutno nema javno dostupne tehničke potvrde Mete, pa se sa sigurnošću može utvrditi samo sled događaja: profil je nestao, Srdanović je rekao da mu je „ugašen“, a zatim je nekoliko sati kasnije ponovo dobio pristup istom nalogu.

„Ugašen Instagram“, pa priča o slobodi

Srdanović nije samo obavestio pratioce da njegov Instagram trenutno nije dostupan. Prvi kandidat liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ odmah je nestanak naloga podigao na politički nivo. U video-snimku objavljenom na Fejsbuku poručio je:

„Poštovani građani Srbije, upravo mi je ugašen Instagram nalog. Ono što treba da znate je da neće ugasiti slobodu i pravdu u Srbiji. Studenti će pobediti. Srbija će ponovo biti slobodna.“

Njegove reči preneli su naravno N1, 021, Danas, FoNet i drugi blokaderski mediji. Ali nekoliko sati kasnije dogodio se obrt - Instagram je ponovo radio.

Nestao posle odgovora na poziv za duel

Čitava epizoda dogodila se nakon novog poziva predsednika Srbije Aleksandra Vučića Srdanoviću na televizijski duel.

Srdanović je na Instagramu odgovorio porukama „Nemate dovoljno kredita za ovaj poziv“ i „Ignor je jako bolan“.

Nekoliko sati kasnije profil više nije bio dostupan.

Ubrzo se, međutim, na društvenim mrežama pojavila sasvim druga verzija događaja.

Pojedini korisnici tvrdili su da iza nestanka profila nije stajala intervencija Instagrama, već da je Srdanović sam deaktivirao nalog. Član Predsedništva SNS Milenko Jovanov izneo je svoju verziju da su „menadžeri kampanje“ naredili Srdanoviću da ugasi Instagram.

A onda – Instagram ponovo radi

Svega nekoliko sati kasnije Srdanović se vratio upravo na mrežu za koju je prethodno saopštio da mu je „ugašena“. I povratak je proslavio porukom:

„Tri mreže ponovo imam ja! Neću jedan, neću dva!“ aludirajući na broj 3, mesto na izbornoj listi, te će verovatno i ovu laž o ugašenom nalogu pokušati da kroz "marketinški" pristup provuče.

N1 je jutros objavio da je Srdanović ponovo dobio pristup svom nalogu, dok je 021 takođe potvrdio da je profil ponovo aktivan - eto marketnga.

Tako je za svega nekoliko sati javnost dobila čitav niz događaja: Srdanović je odgovorio na poziv za duel, Instagram mu je nestao, objavio je da mu je nalog „ugašen“, nestanak povezao sa slobodom i pravdom, a potom se profil ponovo pojavio.

Kao sa fotografijom vojnika – ponovo pitanje ima li išta stvarno

Čitava epizoda dolazi neposredno nakon polemike sa fotografijom na kojoj je Srdanović predstavljan kao vojnik.

Foto: Printskrin

I tu je javnosti prvo ponuđena jedna slika, da bi se potom pojavila druga verzija iste fotografije, sa drugim čovekom u sredini, nakon čega su i nalozi koji su prvobitno preneli spornu fotografiju počeli da je povlače i da se izvinjavaju pratiocima.

Sada imamo novu priču u kojoj je ponovo najvažnije utvrditi šta se zaista dogodilo.

Kao što Srdanović nije vojnik sa fotografije kojom je predstavljen kao ratnik, tako nema javnog dokaza ni da su njegov Instagram nalog ugasila treća lica.

Upravo zbog toga što je Srdanović nestanak profila odmah povezao sa stanjem slobode u Srbiji, objašnjenje šta se dogodilo nije nevažan tehnički detalj.

Ako je Meta zaista suspendovala njegov nalog, onda postoji jednostavan način da se dilema razreši: objavljivanjem obaveštenja platforme o suspenziji ili vraćanju pristupa.

Ako ga je, pak, sam deaktivirao i potom ponovo aktivirao, onda se otvara sasvim drugo pitanje – zbog čega je nestanak sopstvenog profila odmah predstavljen kroz poruku da „neće ugasiti slobodu i pravdu u Srbiji“.

A posle fotografije „vojnika“ i Instagrama koji je nestao pa se za nekoliko sati vratio, jedno pitanje ostaje sasvim legitimno: Ima li išta da nije laž?

(24Sedam)

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