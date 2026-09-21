Fudbal

Kakav je majstor fudbala Čukin Miladinović (VIDEO)

М.М.

21. 09. 2026. u 12:13

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To se najbolje videlo na startu meča sa Željom

Какав је мајстор фудбала Чукин Миладиновић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Nekoliko minuta delilo je ekipu Čukaričkog od važne pobede nad Železničarom u Pančevu, ali su rano vođstvo prokockali za samo 120 sekundi!

Čuka je golove primila u 89. i 91. minutu, nakon gužve u kaznenom prostoru, dok se u nedelju veče još jednom potvrdilo da je Uroš Miladinović glavni igrač tima.

Upisao je asistenciju u 4. minutu, kada je spojio Karela Mustmu sa loptom, te u toj situaciju pokazao da je majstor fudbala.

Najpre je na centru terena agresivno napao kapitena Želje Mirka Milikića, oborio ga na zemlju i oteo mu loptu, a zatim se ustremio ka golu Zorana Popovića.

Zatim je usledio još jedan potez za divljenje, kada je "navukao" dvojicu čuvara da će šutirati - da bi samo lagano prosledio loptu do Mustme na desnoj strani.

Za kraj, Estonac je pogodio za vođstvo Brđana:

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