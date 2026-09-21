Kakav je majstor fudbala Čukin Miladinović (VIDEO)
To se najbolje videlo na startu meča sa Željom
Nekoliko minuta delilo je ekipu Čukaričkog od važne pobede nad Železničarom u Pančevu, ali su rano vođstvo prokockali za samo 120 sekundi!
Čuka je golove primila u 89. i 91. minutu, nakon gužve u kaznenom prostoru, dok se u nedelju veče još jednom potvrdilo da je Uroš Miladinović glavni igrač tima.
Upisao je asistenciju u 4. minutu, kada je spojio Karela Mustmu sa loptom, te u toj situaciju pokazao da je majstor fudbala.
Najpre je na centru terena agresivno napao kapitena Želje Mirka Milikića, oborio ga na zemlju i oteo mu loptu, a zatim se ustremio ka golu Zorana Popovića.
Zatim je usledio još jedan potez za divljenje, kada je "navukao" dvojicu čuvara da će šutirati - da bi samo lagano prosledio loptu do Mustme na desnoj strani.
Za kraj, Estonac je pogodio za vođstvo Brđana:
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Evo šta su Ameri upravo sada uradili Nikoli Jokiću
21. 09. 2026. u 06:47 >> 07:05
Srbija već izbačena sa Evropskog prvenstva!?
21. 09. 2026. u 07:03 >> 12:03
Panika u Holandiji pred dolazak u Srbiju, sada su ostali i bez njega
21. 09. 2026. u 06:24
NESTVARNO! Srpski fudbal ovo ne pamti
21. 09. 2026. u 06:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)